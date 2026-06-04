El curioso motivo por el que aumentarían los celulares en los próximos días

Distribuidores anticipan ajustes de precios en los próximos días. La decisión de los fabricantes y el impacto de la IA.

Los celulares podrían registrar aumentos de hasta 30% en la Argentina durante las próximas semanas como consecuencia de la escasez global de memorias utilizadas en dispositivos electrónicos. Según fabricantes y distribuidores del sector, la situación está directamente relacionada con el crecimiento de la demanda de infraestructura para Inteligencia Artificial (IA), que absorbe una parte cada vez mayor de la producción mundial de chips.

El impacto se sentiría principalmente en los modelos de entrada o gama baja, que representan más de la mitad de las ventas del mercado local. Desde la industria señalaron que las subas comenzarían a reflejarse en los próximos lanzamientos y en la reposición de stock.

La situación se presenta en un contexto particular para el sector. Durante el último año se redujeron y posteriormente se eliminaron los aranceles para la importación de teléfonos móviles, una medida que buscaba fomentar la competencia y contener los precios. Sin embargo, el aumento internacional de los componentes amenaza con neutralizar parte de ese efecto.

Por qué aumentan los costos

Las memorias DRAM y NAND son elementos esenciales para el funcionamiento de los celulares. Las primeras corresponden a la memoria RAM que utilizan las aplicaciones mientras están en funcionamiento, mientras que las segundas determinan la capacidad de almacenamiento interno de cada equipo.

smartphones (1)

De acuerdo con datos citados por medios nacionales, estos componentes registraron aumentos de entre 150% y 200% desde diciembre. En algunos casos, explicaron que el valor de determinados chips ya supera el costo de fabricación de algunos teléfonos económicos.

Desde las compañías sostienen que los modelos más accesibles serán los más afectados porque el peso de las memorias dentro de su estructura de costos es considerablemente mayor que en los equipos de gama media o alta.

Estos aumentos ya se venían percibiendo en otros productos de computación que utilizan chips DRAM y NAND, como computadoras de escritorio, notebooks y consolas de videojuegos.

Impacto en las ventas y perspectivas

La suba de costos llega además en un escenario de consumo moderado. Durante el primer trimestre del año se comercializaron menos de un millón de unidades y las ventas de celulares registraron una caída interanual cercana al 16%, según datos del sector.

chips de memoria dram y nand

Las empresas prevén que el mercado argentino cierre 2026 con alrededor de 5,3 millones de equipos vendidos, por debajo de los aproximadamente 6,2 millones comercializados durante el año pasado.

A nivel global, distintas consultoras especializadas también proyectan una caída en las ventas de smartphones. Entre los factores que explican este escenario aparece la decisión de los fabricantes de chips de priorizar la producción destinada a centros de datos vinculados a la Inteligencia Artificial, un negocio que actualmente ofrece una rentabilidad superior a la fabricación de componentes para electrónica de consumo.

Como consecuencia, la disponibilidad de memorias para la producción de celulares se redujo y los costos continúan en aumento, una tendencia que especialistas estiman que podría extenderse durante los próximos año, teniendo en cuenta la continua apuesta de las empresas por la IA y, al mismo tiempo, el bajo consumo generalizado de equipos.