Encontraron muerto a un profesor desaparecido hace una semana: el último mensaje que envió

El joven profesor de 35 años era buscado intensamente y fue hallado sin vida en un hospital. Vivía en Argentina hace unos meses.

Un trágico final tuvo la búsqueda de Danilo Neves Pereira en Buenos Aires. El joven profesor oriundo de Brasil, de 35 años, había sido visto por última vez el martes 14 de abril. Finalmente fue hallado sin vida.

Según trascendió, su cuerpo apareció en el hospital Ramos Mejía anotado como NN. El profesor había sido visto por última vez en la Ciudad de Buenos Aires, donde se iba a encontrar con una persona que había conocido a través de una aplicación de citas.

Fuentes policiales indicaron que aún no se sabe si el profesor asistió al encuentro que tenía pactado, ni en qué momento o en qué condiciones se dirigió al hospital.

Según consta en los papeles del hospital Ramos Mejía, Neves Pereira ingresó sin documentación y los médicos lo atendieron por una descompensación. El parte médico indica que murió al día siguiente por una sobredosis de cocaína.

El celular de Danilo perdió su señal alrededor de las cuatro de la madrugada y fue en un mensaje donde mandó su ubicación, la última señal que tuvo su familia.

profesor desaparecido brasil (1)

La situación marcó el inicio de un misterio que se extendió hasta este lunes por la mañana, cuando finalmente identificaron su cuerpo gracias a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.

El mensaje que envió el profesor a un amigo previo a su muerte

Antes de perder contacto, envió un último mensaje con una dirección, que es la principal pista para desplegar el operativo de búsqueda: "Avenida de Mayo 748, departamento 112, quinto piso".

Según reveló La Nación, Neves Pereira envió un mensaje a un amigo para avisarle donde se encontraba. En este edificio en pleno corazón del centro porteño, había pactado allí una cita con un joven de nacionalidad chilena.

El caso recayó en el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajó en conjunto con el consulado de Brasil.

Uno de los amigos del joven brasilero, que se encontraba en el país desde fines del 2025, sumó en su diálogo con el medio que recién vio el mensaje que le envió el profesor cuando se despertó horas después. Ahí también se dio cuenta de que lo había llamado a las 4.04 de la mañana.

profesor muerto brasil

Por el momento, las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Y la Justicia realiza un peritaje sobre el registro de las cámaras de seguridad de la zona cercana al departamento para ver cómo fueron sus últimos movimientos.

Quién era Danilo Neves Pereira

Danilo Neves Pereira había llegado a Buenos Aires hacía unos seis meses. Venía de una vida académica consolidada en Brasil. En las próximas semanas iba a defender su tesis doctoral.

Durante más de diez años enseñó en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás y, hasta poco antes de viajar a Argentina, residía en Río de Janeiro, donde cursaba un doctorado en lingüística aplicada.

Anteriormente, enseñó portugués en la Universidad de Emory en Estados Unidos a través del programa Fulbright.