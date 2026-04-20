Un jubilado de 75 años murió calcinado: cómo fue el trágico incendio

Hubo 15 personas evacuadas, entre ellas un menor. La policía inició una investigación.

El incendio se desató en un departamento del último piso y obligó a evacuar a los vecinos del edificio.

El devastador incendio que se desató durante la madrugada de este lunes en un edificio , dejó como saldo la muerte de un hombre de 75 años y obligó a evacuar a varios vecinos. El fuego afectó un departamento ubicado en el último piso de una construcción de tres plantaS.

Por causas que aún se investigan, las llamas avanzaron con rapidez dentro del departamento, donde según fuentes policiales, había una gran cantidad de objetos acumulados. Ese factor habría facilitado la propagación del fuego y dificultado las tareas iniciales de contención.

El siniestro ocurrió en una propiedad situada en la esquina de Juan Ramírez de Velasco y Acevedo del barrio porteño de Villa Crespo.

De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se desarrolló en el interior del departamento del último piso. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un ambiente cargado de humo y materiales combustibles que alimentaban el incendio.

incendio El incendio se desató en un departamento del último piso y obligó a evacuar a los vecinos del edificio

Dentro de la vivienda, los efectivos hallaron residuos y trastos acumulados, lo que habría actuado como combustible adicional. Este tipo de condiciones suele favorecer una rápida expansión del fuego, especialmente en espacios cerrados.

Las pericias buscan determinar si el incendio se inició por un desperfecto eléctrico, una fuente de calor o algún otro factor. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

Una víctima fatal y un operativo de emergencia en medio de las llamas

Al ingresar al departamento, personal de Bomberos de la Ciudad encontró el cuerpo sin vida del propietario, un jubilado de 75 años que no logró escapar. La víctima murió en el lugar, producto del avance de las llamas.

Trágico incendio en Villa Crespo Bomberos de la Ciudad controlaron el incendio tras un operativo que incluyó la evacuación preventiva de 16 personas

El operativo incluyó la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y dotaciones de bomberos, que trabajaron para controlar el fuego y asegurar el edificio.

Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de 16 vecinos, entre ellos 15 adultos y un menor. Todos fueron asistidos en el lugar y se encontraban en buen estado de salud, sin necesidad de traslado hospitalario.

Evacuados y avance de la investigación

Tras la extinción del incendio, los vecinos evacuados permanecieron a la espera de la autorización oficial para regresar a sus viviendas. La situación se vivió con preocupación en el edificio y en la zona, debido a la intensidad del siniestro. Algunos vecinos incluso debieron ser atendidos por personal profesional del SAME.

Las pericias quedaron a cargo de la División Siniestros, que ahora trabaja para establecer el origen del fuego. La investigación busca reconstruir cómo comenzó el incendio y por qué avanzó con tanta rapidez.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, a cargo de Juan Pedro Zoni, con intervención de la Secretaría de Gastón Sagretti. El expediente intentará determinar responsabilidades y precisar las circunstancias del hecho.

El episodio del jubilado muerto vuelve a poner en foco los riesgos asociados a incendios en viviendas con acumulación de objetos, una condición que puede agravar el impacto de un siniestro y reducir las posibilidades de escape.