Qué dijeron las pericias de Bomberos sobre el origen del incendio de los vehículos frente a la Legislatura

El informe tiene tres puntos: área del incendio, posible causal y si fue accidental o intencional. La investigación continúa con relevamiento de cámaras.

La pericia a los vehículos incendiados frente a a Legislatura determinó que fue intencional.

Un informe de la división Siniestros de Bomberos de la Policía determinó cómo se originó el incendio sobre seis vehículos con llamas que alcanzaron gran altura. El siniestro se produjo por la madrugada en el estacionamiento público en frente de la Legislatura de Neuquén y únicamente afectó a los rodados pertenecientes al mismo dueño, un vendedor de autos.

Cabe destacar que, debido al incendio de un Volkswagen Vento gris, un Volkswagen Scirocco, un Gol Trend, una Toyota Hilux blanca y dos Audi (un A3 y un 2.0 T), los vehículos se carbonizaron con la rápida acción del fuego. Al arribar, los Bomberos solicitaron una dotación de apoyo y lograron extinguir el fuego para evitar la propagación hacia otros vehículos.

En tanto, de acuerdo a la información brindada por el Jefe de Bomberos, Juan Molina, tuvieron que utilizar un material espumoso por la gran presencia de combustible. En tanto, en el lugar la víctima tuvo que ser atendida en el lugar por personal del Sistema de Emergencia Integrado de Neuquén (SIEN) dado que, bajo gran desesperación, había roto los vidrios para intentar moverlos y salvarlos de las llamas por lo cual se había lastimado los brazos.

Autos de alta gama prendidos fuego frente a la Legislatura

Qué dijo el informe de Bomberos sobre el incendio de los vehículos

La escena de destrucción quedó a cargo de la División Judicial para realizar la pericia correspondiente. Tras más de una semana, se conoció el resultado que arroja luz sobre lo sucedido en el camino para encontrar la verdad de cómo se desarrolló el siniestro con pérdidas que superan los 300 millones de pesos.

A raíz del análisis de la información recabada durante la inspección ocular, y considerando las afectaciones observadas, se pudo inferir tres ejes centrales para la investigación.

1. “Área y punto de origen del proceso ígneo en los rodados afectados”

Se determinó que el origen de los focos ígneos se habría ubicado en el exterior de los vehículos, más precisamente en la parte delantera de los mismos, comprometiendo capot, parachoques y parabrisas. Además, la corta distancia entre los rodados maximizó el poder calorífico, y al encontrarse en la vía pública, a la intemperie, el sentido de propagación de los mismos fue en sentido ascendente (de abajo hacia arriba) y de la parte frontal hacia la parte trasera a través de los laterales.

SFP muni transito Retiran autos incendiados de matias fernandez (1) Sebastián Fariña Petersen

2. “Posible causal del inicio del fuego”.

En segundo lugar, conforme a las improntas producidas por la acción flamígera en los vehículos analizados, se estableció la posible aplicación de una fuente iniciadora que, en contacto directo con elementos muy combustibles del exterior de los mismos (autopartes plásticas, neumáticos), habría generado el proceso de combustión en cada uno de ellos.

Se registraron patrones de chorreo en cinco de los seis vehículos, siendo coincidente con la eventual utilización de una sustancia líquida derivada de hidrocarburos que pudiera haber actuado como posible acelerante de la combustión. Asimismo, la marca de decoloración observada en la puerta izquierda delantera del automóvil Volkswagen Gol Trend es producida por radiación de calor del foco que se desarrollaba en el vehículo lindante.

3. “Si el hecho se puede caratular como intencional o accidental en base a los datos recabados”

En base a lo observado y analizado en el lugar de los hechos, el informe estableció que los seis vehículos presentaban marcas y/o patrones de fuego de origen externo, no siendo en ninguno de los casos coincidentes con el desarrollo de una propagación desde el interior del habitáculo de pasajeros o compartimento de motor. Por este motivo, se descartó una posible falla de origen eléctrico o mecánico.

Como consecuencia, confirmó que se pudo determinar, con un grado de certeza probable, que el hecho presentaba características de intencionalidad.