Sin efecto del precio de la carne en abril aflojará la inflación

Según indica la Fundación Mercado en su último reporte, se espera que el IPC de este mes se ubique en el 2,7%.

Desde el Gobierno aseguran que a partir de abril la inflación va a empezar a bajar. Y es que si bien se terminan algunos factores estacionales que afectaron en marzo, como el costo de los colegios privados, datos de mercado indica que se habría frenado la corrección del precio de la carne vacuna, que en el actual esquema de IPC tiene un peso elevado.

Así lo indica en un reporte la Fundación Mercado, que dirige el economista Carlos Pérez. "La inflación, tanto en su nivel general como en la medición núcleo, s e ubicó por encima del 3% mensual, consolidando un proceso de aceleración que acumula ya diez meses", dice el reporte.

El trabajo señala que " abril marcaría un punto de inflexión ya que se estima una suba del 2,7% mensual, con una núcleo en torno al 2,6%, ya sin ajustes relevantes en el precio de la carne".

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Se trataría de la primera caída del IPC desde mayo del año pasado cuanto tocó el piso del 1,5% y el gobierno de Javier Milei trató de forzar una caída más profunda para enfrentar las elecciones. Es de recordar que La Libertad Avanza perdió todos los comicios locales en los que presentó fórmula propia contra gobernadores, incluso en la provincia de Buenos Aires, salvo en la Capital Federal.

En ese contexto político enrarecido, se generó una fuerte dolarización de carteras de parte de inversores lo que determinó un recrudecimiento de la inflación y suba del dólar.

"El arrastre estadístico de los aumentos de los combustibles en marzo y alzas de otros regulados (transporte público) le ponen un piso de 0,8 puntos al mes", señala la Fundación Mercado.

Señala que "la moderación esperada para abril podría contribuir a recomponer expectativas, al tiempo que la estabilidad cambiaria prevista para los próximos 200 días en el marco de la abundante cosecha gruesa actúa como un ancla adicional", asegura el reporte.

Desaceleración gradual

También dice que "hacia adelante, el escenario base contempla una desaceleración gradual, aunque no exenta de retos y aún en los niveles del año anterior".

La consultora señala que el proceso dde recrudecimiento de precios "comenzó en el segundo semestre de 2025 y se consolidó en el primer trimestre, cuando la mayor inercia inflacionaria se combinó con factores puntuales como los aumentos de la carne, el ajuste de precios regulados y, en particular, de los combustibles en el marco de la guerra en Medio Oriente".

"En este contexto, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló una suba del 9,4% en el trimestre del año (10,1% proyectado en el presupuesto para todo el año), quedando 0,8 puntos por encima del mismo período de 2025 (8,6%)",recuerda el reporte.

Hay que tener en cuenta que abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril realizó algunos cambios de proyecciones de crecimiento económico para diferentes países, El el caso de Argentina bajó de 4% anual a 3,5%. Pero elevó las estimaciones de inflación del 16,4% al 30.4%.