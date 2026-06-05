Inflación: el precio de los alimentos y las bebidas se mantuvo estable en la primera semana de junio

En el arranque del mes el valor de los alimentos y bebidas se mantiene casi si cambios. En junio llegan aumentos de servicios que pueden afectar al IPC nacional.

La inflación de alimentos de la primera semana de junio no se movió.

Los primeros datos de precios de alimentos de junio marcan nuevamente una situación de estabilidad. En la semana, el valor del rubro creció apenas 0,1%, que es igual al de la semana anterior. Así lo indica un reporte de la consultora LCG .

LCG señala que "alimentos y bebidas crecen de manera marginal por segunda semana consecutiva" . En ese sentido, profundiza que durante ese período los precios bajaron 0,3 puntos hasta quedar en el 2,2% interanual.

El informe muestra que los condimentos y otros productos crecieron en la primera semana 2,1%; las verduras, 1,9%; y el azúcar, 1,7%. Entre los productos que más bajaron están las bebidas, con el 2,9%, y los panificados, 1,1%.

Con ello, la expectativa sería que en junio se produzca una nueva baja del IPC nacional que mide el Instituto Nacional de Estadística y Centos (INDEC). La inflación de mayo, según anticipan consultoras, se estaría ubicando entre el 2,3% y el 2,5%.

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¿Seguirá a la baja la inflación?

Si bien el precio de los alimentos parece encontrar una estabilidad, el motor del IPC sigue en el rubro servicios. Durante este sexto mes del año, se registrarán subas significativas que afectarán directamente los presupuestos familiares, impactando de manera simultánea en los valores de prepagas, los boletos del transporte público, precios de los combustibles, contratos de alquiler y colegios privados.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para junio. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta un 2,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el cual ahora es obligatorio.

Por otro lado, los inquilinos que todavía tienen contratos de tres años bajo la ley anterior sufrirán un golpe muy duro en sus bolsillos. Esto se debe a que estos convenios mantienen un ajuste obligatorio que se realiza una sola vez al año.

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Para el mes de junio, el Índice de Contratos de Locación del Banco Central determinó un aumento anual que rozará el 78%. Esta fuerte suba cambiará por completo el valor del alquiler que venían pagando.

La inflación de mayo, más baja que en abril

El IPC de Libertad y Progreso registró en mayo un incremento del 2,1% mensual, lo que sugiere una nueva desaceleración de los precios luego de la baja del mes pasado.

El dato se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo del registro del INDEC de abril y 0,3 puntos porcentuales por debajo de la medición pasada del índice LyP. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado.