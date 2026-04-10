Giro en la causa por los vehículos incendiados frente a la Legislatura: el dueño fue denunciado por la chica que conoció en las redes

La joven, que había sido apuntada como sospechosa, realizó una denuncia por violencia. El caso continúa en la Fiscalía de Actuación Genérica.

El caso del incendio de los vehículos frente a la Legislatura de Neuquén tuvo un giro inesperado: el dueño fue denunciado en el Ministerio Público Fiscal. La presentación sumó una nueva dimensión a la causa que desde el primer momento contó con la acusación pública del comerciante de autos y camionetas hacia una joven con la que había mantenido un vínculo reciente.

"Me llamaron si me podía acercar a la Comisaría Primera, que recibí una orden de restricción , y lo único que me dijeron es 'guardá esa camioneta porque llama mucho la atención'", dijo Matías Fernández a LM Neuquén y aseguró que desconoce el contenido de la denuncia.

El propio joven de 24 años, que sufrió la pérdida de cinco autos y una camioneta en un voraz incendio el 1ª de abril a la 1 de la madrugada, concurrió recientemente a la sede policial para radicar una denuncia por amenazas de muerte que recibió a través de WhatsApp. "Yo tengo que andar escondiendo en vez de que me resguarden, ni siquiera un móvil", criticó. Sin embargo, se mostró agradecido con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal: "La investigación está avanzando, es lo que me dicen, están trabajando".

Uno de los avances recientes del caso a cargo de la fiscalía de Actuación Genérica fue la aparición de un video: registró a dos personas vestidas de negro corriendo y alejándose hacia el centro desde el estacionamiento público de calle Leloir donde las llamas devoraban seis vehículos. Por otro lado, el informe de la pericia de la División Judicial de Bomberos indicó que conforme a indicios como chorreaduras en el capot de los vehículos se estableció que fue un incendio intencional.

Autos incendiados - Matías Fernández Exclusive Cars - (10) Claudio Espinoza

El dueño de los vehículos incendiados fue denunciado

Según confirmó la familia de la joven, la denuncia de la joven -que al igual que Fernández tiene 24 años- fue radicada primero en Cipolletti el 1° de abril a las 10:30 de la mañana. Luego fue replicada en Neuquén. Ese dato temporal resulta clave porque ubica su presentación apenas horas después del incendio ocurrido durante la madrugada frente al edificio legislativo, es decir Fernández ya había sido víctima del ataque y había expuesto que sospechaba de ella.

La existencia de dos relatos cruzados quedó expuesta tras conocerse que ambos coinciden en un punto central: reconocen haber mantenido una relación reciente. El propio comerciante había señalado que conoció a la joven hace alrededor de 40 días a través de una red social y que mantuvieron un vínculo sentimental sin formalizar una pareja. De igual modo lo realizó la joven. Sin embargo, las coincidencias terminan cuando de un lado y del otro se acusaron de ejercer violencia, lo que dio fin a esa relación.

La última vez que se vieron habría sido el día anterior, cuando Fernández la pasó a buscar por Cipolletti y fueron a su casa en calle Leloir al 900. De acuerdo a lo relatado por la joven, en el trayecto, le reconoció que había estado con otro muchacho conocido suyo que también vende autos, por lo que Fernández la habría violentado e impedido bajarse de la camioneta. Al llegar a su casa habría intentado justificar su enojo. Según la joven, ya de vuelta en su casa, le envió un mensaje para cortar relación y, ante la supuesta insistencia por continuar, realizó la denuncia por violencia.

Autos incendiados - Matías Fernández Exclusive Cars - (8) Claudio Espinoza

Frente a la presentación, Matías Fernández desmintió que haya tenido celos o una reacción violenta: "Ella me revisó el celular, encontró mensajes con otras chicas y me rasguñó la cara". Ambos coincidieron en que esa noche durmieron juntos. Al día siguiente, según Fernández, la joven no quiso tomarse un Uber y él la llevó a su casa.

En tanto, un dato peculiar es que el muchacho que también había estado con la joven, por motivos que se desconocen, le envió un mensaje avisándole que le habían prendido fuego los autos, y le contó que a él también le habían incendiado los suyos, apuntando las sospechas a la familia de ella.

Para Fernández, la acusación busca desligar responsabilidades por el incendio. “Uno tiene que andar cuidándose; son delincuentes", dijo en referencia a la joven y su familia. "Al ex de la exnovia de su hermano, hace dos meses le prendieron fuego el auto; todavía lo está pagando. Se hacen los malos haciendo eso, quieren hacerse los mafiosos, hacerse respetar”, afirmó. En ese sentido, insistió en que la presentación judicial responde a una estrategia para “lavarse las manos” y cuestionó que no se hubiera denunciado antes: “Hubiera hecho la denuncia primero”.

Un video muestra los segundos posteriores del ataque a los vehículos

“Estoy muy tranquilo porque no hice nada" indicó el joven que a su vez planteó que incluso si existiera una discusión o episodio de violencia —algo que negó— no justificaría el ataque incendiario: “Es para defenderse ellos; pero ponele que yo ejercí violencia, que no lo hice, ¿es motivo para prenderme fuego los siete autos?”.

Al tiempo que planteó la hipótesis de la supuesta justicia por mano propia, también contó que decidió reducir su actividad comercial por temor: dijo que debió desistir de seguir trabajando con los vehículos que le quedaron por “amenazas de muerte” y para no arriesgar nuevamente su vida.

Pese a las acusaciones cruzadas, Fernández indicó que le pidieron mantener silencio para no entorpecer la investigación y remarcó que quiere que el caso avance: “Va todo muy encaminado, estoy igual de interesado que vos en saber quién hizo esto, porque no es la primera vez que pasa”.

La causa, ahora atravesada por denuncias y versiones contrapuestas, suma así un nuevo capítulo que complejiza el escenario judicial y abre una línea de investigación paralela sobre el vínculo entre ambos.