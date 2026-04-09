Recorría 16 kilómetros en bicicleta para estudiar y tuvo una sorpresa inolvidable al recibirse

Leonardo se recibió de profesor y su historia de lucha y perseverancia tuvo una inesperada recompensa. El video que emocionó a todos.

Leonardo Brito celebró su graduación con una emoción que conmovió a todos.

Leonardo Brito se recibió de profesor recientemente, pero para hacerlo tuvo que sortear dificultades como recorrer 16 kilómetros diarios en bicicleta desde su hogar en una zona rural hasta el instituto donde se formó. Y tras rendir su última materia, los docentes lo recompensaron con una increíble sorpresa.

Sin dudas una historia de sacrificio y perseverancia que inspira a los demás estudiantes y a todo aquel que se proponga un objetivo, por más difícil que parezca concretarlo.

El emotivo momento en que le entregan la bicicleta con una nota fue registrado por uno de los presentes y rápidamente se viralizó.

La emoción del nuevo profesor

Tras hacerse conocida la historia, el flamante profesor brindó una entrevista junto a su profesora Alicia.

“Leo tenía un sueño de recibirse de profesor, pero era un sueño que costaba bastante porque era largo el trayecto que tenía que hacer todos los días para ir a cursar. Y lo hacía en una bicicleta. Pero cuando se recibió todos sus colegas le dieron un regalo y su reconocimiento al sacrificio”, indicaron los periodistas al relatar su emotiva historia.

La emoción en vivo del profesor que recorría 16 km diarios en bici para estudiar: "Ahora soy recibido"

“Soy recibido del profesorado, ISFD Esmeralda Fares de Aguilar, ubicado en la localidad de Chepes, La Rioja. Yo estoy en el paraje que queda a 8 kilómetros de acá, en una zona rural que se llama Pampa Chica, con lo cual bueno yo tuve que recorrer este trayecto durante toda la carrera en bicicleta”, contó Leo.

Esfuerzo, la clave para lograr su sueño de ser profesor

Al ser consultado sobre lo que sentía al haber alcanzado su objetivo tras semejante esfuerzo, el joven no pudo contener la emoción y se quebró al destacar que el esfuerzo personal es la clave para lograr las metas.

“Mucha emoción porque bueno, la meta era cumplir mi objetivo y lograrlo. Que eso se basa en el poder de voluntad que uno tiene”, aseguró el profesor con la voz quebrada.

Profesor Bicicleta

Alicia, una de sus profesoras del instituto, se sumó para destacar una cualidad que diferenció a Leonardo del resto de los estudiantes a lo largo de los años.

La característica que marcó la diferencia

La profesora admitió que Brito “es uno más de tantos alumnos que nosotros tenemos en la institución. Pero, ¿cuál es la diferencia con Leo? Es que él no faltó nunca a la escuela, a ninguna clase, ni a ninguna situación o jornada institucional o cualquier otra actividad que teníamos planificada. Él no faltó a clases”.

“Esa particularidad que nosotros le reconocemos a Leo, porque recorrer 16 kilómetros todos los días, llegar 18:40 para llegar a tiempo y salir 23.30 en noches frías de invierno, era muy duro para él”, cerró Alicia.

Aun así, Leonardo demostró que con perseverancia, sacrificio y conducta se pueden cumplir las metas y dejó una gran lección a los estudiantes del país. Su historia, forjada a puro esfuerzo, se convirtió además en un ejemplo de superación que inspira a no bajar los brazos incluso en los contextos más difíciles.