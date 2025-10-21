El dólar en vivo: el oficial vuelve a superar la barrera de los $1.500

Tras la firma de un acuerdo con Estados Unidos y a días de las elecciones. Qué sucede con los bonos y el riesgo país.

Este martes, el dólar oficial vuelve a superar la barrera de los $1500 en el mercado argentino. Esto sucede a cinco días de las elecciones legislativas y tras el nuevo respaldo de Estados Unidos.

Por su parte, el dólar oficial subía $10 y quedaba en $1505 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientras que el dólar mayorista iniciaba la rueda en $1478 .

Las acciones argentinas en Wall Street rebotan 3,5%, tras la firma del swap de US$20.000 millones con EE.UU y la recompra de deuda.

Los bonos en el exterior, en tanto, anotaban alzas de 3%, mientras que los dólares financieros superaban los $1550.

El dólar contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1571,61 y el MEP a $1550,92. En el mercado paralelo, el blue cotizaba a $1525.

Las mejoras en los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York estaban encabezadas por Globant (2,6%); Mercado Libre (1,6%) y Banco Supervielle (1,1%), señaló Infobae.

Por su parte, el riesgo país se mantiene en 1089 puntos básicos. Así, el indicador que mide la confianza de los inversores trepó 71,5% en lo que va del año.

Scott Bessent confirmó el swap de US$20.000 millones con Argentina: "Un puente para un futuro mejor"

El secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Besent, confirmó este martes la firma de un acuerdo de estabilización económica entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en apoyo al programa de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Bessent se refirió al swap por 20 mil millones de dólares, al que calificó como "un puente para un futuro mejor; no es un rescate", en una declaración que busca marcar distancia respecto a los mecanismos clásicos de asistencia financiera internacional. Además, dijo que EEUU no quiere "otro Estado fallido en América Latina".

El mensaje del funcionario llega previo a la apertura de los mercados y cuando desde el Congreso norteamericano comienzan las presiones para que Bessent brinde explicaciones sobre el respaldo millonario a la Argentina.

Esta mañana se supo también que los principales bancos estadounidenses, entre ellos el JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citi, piden garantías antes de liberar otro préstamo de US$20.000 millones porque Argentina "es un país que arrastra un largo historial de crisis de defaults", según publicó The Wall Street Journal.