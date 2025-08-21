San Martín de Los Andes: buscan implementar el rastreo satelital de vehículos municipales

Los ediles trabajan en conjunto con el municipio para optimizar recorridos y cuidar los fondos de la ciudad.

Buscan implementar en San Martín de Los Andes que los vecinos puedan rastrear a los vehículos de la Municipalidad. El sistema de seguimiento ya estaba vigente. Sin embargo, un grupo de concejales busca sancionar una ordenanza para que esa información pueda ser usada para optimizar recursos.

Según informó el concejal Pablo Padilla (MPN), son más de una decena los vehículos que ya tienen instalados los dispositivos de seguimiento. Según expresó, el fin de este proyecto es “mejorar la eficiencia en el trabajo y el control de los vehículos municipales”.

Según informó el legislador en diálogo con LMNeuquén , el sistema comenzó a implementarse con la instalación de 12 dispositivos de rastreo de vehículos de recolección de basura a partir de este año. El objetivo, según afirmó Padilla, es la sanción de la ordenanza que lo regule y permita a los funcionarios municipales controlar y optimizar los recursos.

Buscan dispositivos de rastreo en todos los vehículos municipales

Los ediles recibieron al Contralor Municipal para seguir de cerca la implementación del sistema. Dijo que siguen de cerca la instalación de los dispositivos. Informaron que los adquiridos en este momento son 16 y que, además de la instalación de los 4 que restan, también se comprarán otros 16 para cubrir toda la flota del municipio.

Los vehículos que serán rastreados son recolectores de residuos; camionetas con la misma función que se dedican a llegar a donde no pueden ir los camiones; cuadrillas de limpieza; bacheo; y asfalto.

La reunión con el Contralor Municipal también tuvo como objetivo realizar un análisis de cómo están funcionando los 12 vehículos que ya se rastrean.

La iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. Durante la reunión, los ediles decidieron solicitar al intendente un informe detallado sobre la instalación de los dispositivos de rastreo, tanto en lo que respecta a la colocación en cada vehículo como al funcionamiento integral del sistema de monitoreo.

“Estamos trabajando en la redacción de una ordenanza que regule el uso del sistema de seguimiento y establezca la posibilidad de que cualquier vecino pueda consultar, en línea, la ubicación y los recorridos de los vehículos municipales”, detalló Padilla.

Según remarcaron, la implementación del control satelital no solo permitirá una mayor transparencia en la gestión del parque automotor, sino también un ahorro en combustible, un mejor mantenimiento de los móviles y la optimización de los servicios municipales que dependen de ellos.

"Este control no tiene que ver con desconfianza en los trabajadores", afirmó Padilla. Respecto al mantenimiento y uso óptimo de los vehículos, expresó que, a largo plazo, la normativa terminaría significando una reducción de gasto a la municipalidad.

Declaró que la normativa no tiene que ver con una cuestión política, sino de gestión. "Buscamos que esto se optimice y que no se pueda cambiar en otra gestión", dijo.

Expresó que el objetivo de llevar la información al público servirá para "llevar trasparencia en el uso de los recursos". Sin embargo, expresó que es un objetivo que aún no está muy cerca. El objetivo cercano es la instalación de los equipos y luego la reglamentación de la ordenanza.