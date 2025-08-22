Dólares falsos en circulación: ¿cómo identificar los billetes verdaderos solo con el celular?

La problemática de los billetes falsos volvió a la escena. Sin embargo, existen elementos que permiten establecer su autenticidad.
La aparición de dólares falsos volvió a ser un tema de preocupación tras la liberación del cepo y las medidas tendientes a poner en circulación los que estaban "bajo el colchón. Frente a esto, el celular adquirió otra función más y se convirtió en un instrumento para detectar la autenticidad de los billetes.
En ese sentido, este método requiere la utilización de la cámara del teléfono, el flash y las aplicaciones móviles que en la actualidad transforman a los smartphone en una herramienta nueva para pelear contra el fraude.
¿Cómo utilizar el teléfono celular para identificar dólares falsos?
Los celulares actuales tienen cámaras de foto de alta resolución, zoom y linterna. Todas esas funciones posibilitan hacer un análisis en detalle de los dólares y establecer si son reales o no. Ante la necesidad de comprobar si los billetes son auténticos, hay que cumplir los pasos siguientes:
- Activar el modo macro de la cámara: esta herramienta permite observar microtextos, números muy pequeños y los detalles en relieve. Cuando se trata de billetes falsos, estos detalles suelen verse borrosos o desalineados.
- Usar la linterna a contraluz: esta opción facilita la detección de marcas de agua y del hilo de seguridad incrustado en el papel. Se trata de elementos visibles desde los dos lados y son difíciles de falsificar.
- Hacer zoom en detalles puntuales: revisar el cambio de color en los números, por ejemplo, el "100" ubicado en la esquina inferior derecha.
- Observa texturas y relieves que las falsificaciones no pueden llegar a replicar.
Qué aplicaciones móviles usar para la detección de dólares falsos
Más allá de las funciones intrínsecas de los teléfonos celulares, existen varias aplicaciones especializadas vara verificar la autenticidad de los billetes. Entre las más conocidas, se encuentran las siguientes:
- Cash Reader (iOS y Android): reconoce denominaciones con cámara y voz. Es útil para personas con discapacidad visual.
- Moneyscanner: detecta marcas de agua y microimpresiones a través de herramientas de inteligencia artificial.
- Banknote Scanner: es ideal para coleccionistas porque permite guardar billetes escaneados.
- MCT Money Reader: es gratuita y funciona con diferentes tipos de billetes, tales como dólares, euros, pesos, yenes, yuanes. Además, agrega lectura en voz.
- Counterfeit (iOS): es una app paga que recurre a algoritmos avanzados de reconocimiento óptico. Está pensada para empresas.
Pese a la utilización de estas herramienta y al surgimiento de nuevos instrumentos digitales, es necesario tener en cuenta que estas aplicaciones no son infalibles. En este punto, es clave recordar que si se necesita saber con certeza la procedencia del dólar, es recomendable verificar las medidas de seguridad de forma manual o contactar a un profesional que pueda determinar con los elementos del caso la autenticidad del papel moneda.
Dólares: ¿Cuáles son las principales medidas de seguridad del billete de 100?
A continuación, los elementos que determinan que un billete es auténtico, según The U.S. Currency Education Program:
- Hilo de seguridad: se ve a contraluz y tiene las inscripciones "USA 100". Bajo luz ultravioleta, brilla en tono rosado.
- Banda de seguridad en 3D: si se inclina el billete, las campanas cambian a números "100" y se mueven en distintas direcciones.
- Campana en el tintero: cambia de cobre a color verde al inclinarlo, apareciendo y desapareciendo con cada movimiento.
- Marca de agua de Benjamin Franklin: se aprecia al sostener el billete frente a la luz. Es visible en ambos lados.
- Número 100 con tinta que cambia de color: en la esquina inferior derecha, la cifra pasa de cobre a verde.
