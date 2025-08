Respiro cambiario: el FMI desembolsó fondos, subieron las reservas y bajó el dólar

El refuerzo de las arcas del BCRA trajo algo de alivio al mercado cambiario, aunque analistas advierten que la presión sobre el tipo de cambio podría continuar si no hay señales fiscales claras.

Javier Milei FMI.jpg El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó 2000 millones de dólares y las reservas del Banco Central superaran los US$43.000 millones. El dólar oficial retrocedió a $1370.

Tensión cambiaria y aumento del dólar

La tensión cambiaria del último mes -que se tradujo en un alza del 13% del tipo de cambio oficial- se explica principalmente en una baja de la oferta de dólares por la menor liquidación del agro producto de la finalización de la cosecha; del excedente de pesos en la plaza que quedó tras la última licitación del Tesoro y el fin de las LEFI; y de la incertidumbre preelectoral. A este último punto el ministro de Economía lo calificó como “el riesgo kuka”.

“Ante el riesgo ‘kuka’ o la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse y no es nada que no hayamos esperado. El tipo de cambio flota, puede subir o puede bajar. El Banco Central interviene en el piso o en el techo de la banda, no hay otra intervención. Tenemos que acostumbrarnos a eso”, remarcó.

En ese contexto, el FMI flexibilizó uno de los compromisos clave del acuerdo que mantiene con la Argentina: la meta de acumulación de reservas.

En el informe de la misión técnica (staff report), confirmó que el Gobierno no logró cumplir con el objetivo previsto para mediados de junio, pero decidió no penalizar el incumplimiento.

En principio, el acuerdo establecía que el Banco Central (BCRA) debía cerrar este año con reservas internacionales netas positivas por US$2400 millones. Tras la revisión y la recalibración de la meta, Argentina deberá alcanzar los US$2600 millones negativos.

El nuevo número coincide con las declaraciones que había hecho en un streaming el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el recorte se ubicaría en US$5000 millones y que esa flexibilización “sería bien recibida por el mercado”.

De esta forma, el esquema continúa flexibilizándose hasta el cuarto trimestre de 2027, cuando deberá acumular US$22.900 millones de dólares en reservas.