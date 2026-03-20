Chubut: el Gobierno les dio la razón a terratenientes que cerraron una ruta provincial con una tranquera

La Administración de Vialidad admitió que el sector nunca fue expropiado. El portón fue instalado en la Ruta 12, en el camino de Esquel a Gualjaina.

El Gobierno de Chubut terció en el conflicto generado por la instalación de una tranquera de hierro que interrumpe el paso por la Ruta Provincial 12 en el tramo que une la Ruta 40 cerca de Esquel y la localidad de Gualjaina , y a pocos kilómetros de esta última.

La colocación de la tranquera en un tramo pavimentado, del principal camino provincial que llega a Gualjaina , generó una fuerte polémica. Los que la pusieron -el matrimonio dueño de los campos en esa zona- explicaron que la Ruta 1 2 pasa por sus tierras, y que nunca se llevó a cabo la expropiación para ejecutar la obra.

Tras la difusión del hecho que generó un sinfín de comentarios en redes sociales, la Administración de Vialidad Provincial (AVP) de Chubut les dio la razón al argumento de los terratenientes.

"Es una ruta fantasma"

A través de un comunicado, el organismo provincial informó que la ruta “corresponde a un proyecto vial inconcluso ejecutado entre los años 2005 y 2009” y que “si bien la obra fue materializada físicamente, el proceso de adquisición de tierras y transferencia de jurisdicción a favor del Estado nunca se perfeccionó”.

Eso mismo fue lo que dijo Luciana Zárate, dueña de los campos y de la tranquera: “Esa ruta que está dentro de mi campo no se expropió, así que no figura en los registros de Vialidad. Es como una ruta fantasma”.

Dueños de campos pusieron una tranquera en la Ruta Provincial 12 de Chubut, que pasa por sus tierras Dueños de campos pusieron una tranquera en la Ruta Provincial 12 de Chubut, que pasa por sus tierras.

“No está cerrada. El portón está sin candado y nunca se cortó el camino”, afirmó además, aunque en los hechos, la estructura bloquea el paso y hay que abrirla para circular.

Zárate dijo que la viralización de los hechos se produjo a partir del accionar malintencionado de alguien que “lanzó un video con odio y mintiendo”.

También explicó que antes de poner la tranquera fue “a Vialidad a avisarles” que iba a hacerlo. “También avisé en el juzgado de paz y en la comisaría, porque quiero hacer las cosas bien”, añadió.

“Les pedí que pongan un cartel de fin de ruta y que corten un tramo para que se entienda que ese es el final -completó-. Si Vialidad viene y dice que quiere seguir la ruta por acá, se arreglará. Pero hoy no está expropiado, es propiedad privada”.

Chubut: "No hay una invasión"

La autorización para poner el portón fue confirmada por Vialidad Provincial. En el comunicado, se expresa que “debido a que el asfalto inconcluso generaba confusión en los turistas y afectaba la privacidad y seguridad del predio, la AVP, tras verificar la certificación dominial, autorizó al propietario a cerrar el camino”.

El texto también dice que la obra se llevó a cabo con autorización de los propietarios anteriores del campo -”la señora Emilia Méndez de Medina”-, que Zárate y su esposo, un empresario estadounidense, habrían comprado hace dos años.

“El pórtico de hierro no constituye una ‘invasión de hecho’ sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima sobre la cual el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”, finaliza el organismo provincial de Chubut.

En tanto, en redes sociales denuncian que la particular medida provocó que un grupo de familias que reside en la zona quede aislada y no pueda utilizar el trayecto para movilizarse hacia localidades cercanas.