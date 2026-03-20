Así sigue la búsqueda del asesino suelto en Chubut: piden no levantar a nadie que haga dedo en la Ruta 3

El "Loco" Cárdenas está prófugo desde el lunes. Creen que huyó de un control vehicular e intentó atropellar policías, y recomendaron extremar precauciones.

La búsqueda de Darío “El Loco” Cárdenas , el asesino condenado a 15 años de prisión que escapó del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew , en la provincia de Chubut , continúa en toda la Patagonia.

En ese contexto, y luego un violento episodio ocurrido en un control policial en la Ruta Nacional 3 , sobre el límite de Chubut con Río Negro , las autoridades policiales chubutenses recomendaron a los conductores que circulan por esa zona extremar las precauciones y no llevar a ningún desconocido.

El hecho que encendió las alarmas se produjo en el puesto de control de Arroyo Verde, donde el conductor de un Toyota Corolla gris aceleró en lugar de frenar, intentó atropellar a los agentes policiales y escapó.

Poco después, el automóvil fue hallado a unos cuatro kilómetros, ya en territorio rionegrino, abandonado en la banquina y con las llaves puestas.

Los pedidos de la Policía: "No levantar a nadie" y "avisar de inmediato"

Rápidamente se puso en marcha un fuerte operativo de búsqueda, con drones de Defensa Civil, grupos especiales y divisiones canes de Puerto Madryn y Trelew, además del trabajo coordinado con la Policía de Río Negro.

Dario Fernando Cárdenas, asesino que se fugó en Trelew, Chubut. Darío Fernando "El Loco" Cárdenas fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de un joven de 25 años en Chubut.

En ese sentido, el subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, señaló que los perros de búsqueda que marcaron que el prófugo “habría caminado en dirección norte luego de abandonar el rodado” y recomendó “no levantar a nadie haciendo dedo” en la zona “y avisar de inmediato ante cualquier situación sospechosa”.

En tanto, el Corolla fue secuestrado por disposición de la Justicia de Chubut, para ser sometido a peritajes por parte de Criminalística, con el objetivo de recolectar rastros y posibles muestras de ADN.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el protagonista de la nueva huida puede haber sido Cárdenas e incluso circuló la versión de que el homicida había sido recapturado en Sierra Grande, algo que las autoridades desmintieron.

Uno de los presos más peligrosos de Chubut

Cárdenas se fugó este lunes del penal de Trelew, donde purgaba una pena de 15 años por el homicidio de Alexis Sena, que , que cometió en 2021, también en Trelew: fue hasta la puerta de la casa de la víctima y, por motivos que nunca llegaron a aclararse totalmente, después de una breve discusión le pegó un tiro en la cabeza y escapó del lugar en un auto Chevrolet.

Estuvo un año prófugo y lo atraparon en Mar del Plata, casualmente, en un control mientras conducía una camioneta. En esa oportunidad lo arrestaron por robos que había cometido en la Costa Atlántica bonaerense -presuntamente, para subsistir en la clandestinidad- y posteriormente se confirmó que se trataba del hombre que tenía pedido de captura internacional por Interpol.

Para escapar de la cárcel siguió un minucioso plan. Solicitó ser trasladado a un consultorio externo de psicología -algo normal cuando los psicólogos internos del Servicio Penitenciario no dan abasto- para lo cual pagó la consulta, y estando ya allí, saltó por la ventana del primer piso y fue recogido por un cómplice en moto, a quien había contactado antes mediante el teléfono celular que le habían autorizado a usar.

Si bien no hay confirmación oficial, Zabala no descartó que se tratara del conductor que intentó embestir a los policías en Arroyo Verde. "Es una de las sospechas, teniendo en cuenta la urgencia y la peligrosidad del sujeto", dijo.