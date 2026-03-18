Chubut: suspenden al abogado que recibió $12 millones supuestamente para coimear a una fiscal

Empleado de planta permanente de la Fiscalía de Estado, tras el video viral que lo invlucra fue separado del cargo sin goce de haberes por 30 días.

La Fiscalía de Estado de Chubut inició un sumario administrativo contra el abogado Martín Castro, que forma parte de su planta permanente y en paraleló se desempeño como defensor privado.

El escándalo desatado en Chubut por un video que se hizo viral en las redes y muestra el pago de una supuesta coima para una fiscal -mencionada en la grabación- para que beneficiara a un imputado con una condena más leve, derivó ahora en una sanción concreta contra uno de sus protagonistas.

El fiscal de Estado de Chubut , Andrés Meiszner , dispuso la apertura de un sumario administrativo contra el abogado Martín Castro y su suspensión preventiva sin goce de haberes por 30 días , plazo en el cual deberá sustanciarse el proceso disciplinario.

Castro es empleado de planta permanente en la Fiscalía de Estado y aparece en las imágenes recibiendo $12 millones a cambio de gestionar, según se escucha en la filmación, un alivio en la pena para Pablo "El Chavo" Ferreyra, a quien reperesentaba como defensor de manera privada.

Según se explica en la filmación, el dinero estaba destinado a la fiscal Julieta Gamarra, actual titular de la unidad que investiga delitos administrativos contra el Estado.

Sin embargo, con el paso de los días, los testimonios de la mujer que hizo el pago y las especulaciones de la propia Gamarra, existe la sospecha de que el letrado pudo haber urdido una estrategia para hacerse con un dinero extra, por sobre sus honorarios. Eso es lo que se espera dilucidar. El martes, en el contexto de la investigación iniciada por la justicia, en un allanamiento secuestraron el celular de Castro y el de la mujer que le pagó.

La sanción y los fundamentos

La medida disciplinaria en su contra hace referencia a la "transgresión de normas legales y reglamentarias" en que habría incurrido Castro, según consignó Diario Jornada.

El expediente cita la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública, que obliga a los agentes a mantener "una conducta correcta, digna y decorosa, acorde con su jerarquía y función, evitando conductas que puedan socavar la confianza del público en la integridad del funcionario y de la institución a la que sirve".

También se invoca el Convenio Colectivo de Trabajo del personal de la Fiscalía, que exige "observar una conducta decorosa, compatible con la dignidad de la función de control".

La resolución señala que se tomó conocimiento de "hechos y circunstancias que, prima facie, podrían configurar conductas incompatibles con los deberes de ética, probidad, lealtad y rectitud que deben regir el ejercicio de la función pública".

Filmaron y viralizaron una supuesta coima de $12 millones a una fiscal de Chubut

El hecho de que Castro sea personal de planta permanente "otorga a los hechos referidos una particular gravedad institucional", ya que de verificarse podrían comprometer "la imagen, la credibilidad y el adecuado funcionamiento del organismo".

El sumario apuntará además a determinar si el letrado incurrió en un conflicto de intereses por desempeñarse, al mismo tiempo que en la Fiscalía de Estado, como abogado defensor de Ferreyra.

La versión del abogado y la desmentida de la mujer que pagó

En declaraciones públicas, Castro negó haber cobrado el dinero como coima y sostuvo que el pago que se ve en las imágenes corresponde a sus honorarios profesionales. Sin embargo, la mujer que aparece en el video entregando el dinero lo contradijo de manera categórica.

"Yo no sé si fue para él, para la fiscal o para otra persona. A mí me pidieron 12 millones para que mi hijo quedara con un año, y yo los pagué", afirmó recientemente.

Según su versión, el abogado les habría anticipado que Gamarra pediría cuatro años de prisión, pero que existía la posibilidad de negociar una condena de un año a cambio de ese monto. La mujer dice sentirse estafada y atribuyó la filtración del video a una expareja de su hijo que habría acutado “por despecho”..

Por su parte, la fiscal Gamarra negó "rotundamente" haber recibido o solicitado dinero, y se puso a disposición de la Justicia. En declaraciones públicas también apuntó contra Castro: Tiene que aparecer y decir cuál es la realidad de que yo no recibí ningún dinero. Y entonces tendrá que hacerse cargo de si le pidió de más o no a la familia", sostuvo antes de que el abogado diera su versión, en la que finalmente desvinculó a la fiscal, tal como ella le había pedido.