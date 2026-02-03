"Pausa forzada": el club que deja de participar en Lifune

El club El Porvenir de Plottier comunicó a través de sus redes sociales que no participará de los torneos de Lifune durante el primer semestre de 2026. La decisión, calificada por la propia institución como una “pausa forzada”, responde a la falta de condiciones mínimas para desarrollar la actividad deportiva cotidiana, en un contexto marcado por la finalización del convenio para el uso del predio de Centro Español y el proceso de construcción de su cancha propia.

Desde mediados de 2025, El Porvenir avanza con una obra de gran envergadura en las tres hectáreas y media que posee en el barrio Los Hornos, donde ya invirtió más de 70 millones de pesos. El cerramiento perimetral completo, la forestación y el inicio de los trabajos en el campo de juego y vestuarios son visibles, aunque aún restan servicios esenciales como energía eléctrica trifásica, agua potable, conectividad y sanitarios.

“La gravedad de esta situación no se mide solo en términos deportivos”, expresó el club en el comunicado. La pausa impacta de lleno en más de 200 chicos y chicas que, al menos por seis meses, se quedarán sin el día a día del club, un espacio que durante años funcionó como ámbito de contención, acompañamiento y oportunidades.

En ese sentido, desde El Porvenir remarcaron el rol social que cumple la institución: talleres de salud mental, prevención de adicciones y grooming, articulación con el sistema de salud, inserciones escolares y laborales, becas deportivas, viajes sin costo y una práctica sostenida sin hechos de violencia. “Hoy no contamos con las condiciones mínimas para brindar un espacio sano, de buenas prácticas y de transmisión de valores”, señalaron.

el porvenir lifune 2

A pesar de las dificultades, el club destacó que cumplió en tiempo y forma con la devolución del espacio donde funcionaba, asumiendo un importante esfuerzo logístico y económico, respetando los acuerdos y manteniendo una administración transparente. Además, recordó que es el único club de Lifune que no fue beneficiado con una cancha de césped sintético, aun teniendo una obra ejecutada y rendida por más de 70 millones de pesos en el marco de la denominada "Revolución Deportiva".

La pausa competitiva no implica el cierre de la institución. Durante este período continuarán funcionando las escuelas de fútbol femenino y masculino, así como todas las categorías de hockey. “Esto no es un pedido de asistencialismo”, aclararon desde la dirigencia, sino “un llamado claro y responsable al Estado, a las instituciones y a la comunidad”.

“Hay más de 200 personas de entre 12 y 35 años que se quedan sin el día a día del club. Y eso es un duro revés para toda la comunidad de Plottier”, subrayaron. Con ese mensaje, El Porvenir convocó a la comunidad rojinegra a mantenerse unida para atravesar el momento y trabajar de manera conjunta con el objetivo de volver a competir “con las condiciones que nuestros deportistas se merecen”.