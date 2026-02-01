Las recomendaciones a tener en cuenta para visitantes del Parque Nacional Nahuel Huapi

En el marco de la declaración de Emergencia Ígnea, Parques brindó una serie de recomendaciones para quienes acampen en la cordillera y hagan actividades al aire libre.

Guardaparques y agentes de distintas áreas del Parque Nacional Nahuel Huapi reforzaron las recorridas permanentes en el territorio, en contacto directo tanto con visitantes como con pobladores, con el objetivo de prevenir situaciones que atenten contra la conservación del ambiente y la seguridad .

Desde Parques Nacionales indicaron que, en el marco de estas tareas, se detectan con frecuencia conductas que incumplen las normativas vigentes , por lo que se volvió a recordar una serie de recomendaciones clave para quienes visitan el área protegida, especialmente durante la temporada de mayor afluencia turística.

Cabe destacar que los campings habilitados y las áreas de uso diurno se encuentran inmersos en ecosistemas dinámicos , expuestos a procesos naturales propios del bosque, como la caída de árboles o ramas, cambios bruscos de clima y la presencia de fauna silvestre.

En este contexto, Parques Nacionales remarca que es fundamental planificar cada salida con anticipación, conocer qué actividades están permitidas y cumplir con los requisitos establecidos, con el objetivo de minimizar riesgos y colaborar para que del paso de los visitantes solo queden las huellas.

Las principales recomendaciones de Parques Nacionales

Acampar únicamente en lugares habilitados y utilizar los sitios específicamente indicados para la instalación de carpas.

Recordar que está prohibido acampar en sectores que no se encuentren autorizados.

Tener presente que en áreas boscosas la caída de árboles y ramas es un fenómeno frecuente, especialmente ante vientos fuertes.

Planificar la salida considerando los pronósticos meteorológicos, posibles cambios de temperatura y condiciones de viento.

Mantener la comida en recipientes bien cerrados y resistentes, en lugares no accesibles a roedores ni a animales silvestres como el jabalí europeo o el visón americano.

Parque Nacional Nahuel Huapi.jpg El Parque Nacional Nahuel Huapi, una de las maravillas naturales que tiene la Patagonia.

En caso de necesitar agua de ríos, arroyos o lagos para consumo, potabilizarla siempre agregando dos gotas de lavandina por litro y dejarla reposar durante 30 minutos antes de beberla, para prevenir enfermedades.

En zonas donde haya presencia de chaqueta amarilla, ante una picadura se aconseja aplicar hielo y concurrir al centro de salud más cercano.

Emergencia Ígnea en la Patagonia: se prohíbe el fuego en todo el territorio

En relación al riesgo de incendios, Parques Nacionales reiteró que está prohibido hacer fuego en todo el territorio, salvo en campamentos organizados que cuenten con fogones habilitados.

El fuego ya consumió alrededor de 200 mil hectáreas

en el sur del país y las condiciones climáticas continúan dificultando las tareas de control.

La prohibición rige en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.

fuego parque nacional nahuel huapi Parque Nacional Nahuel Huapi

Los únicos espacios donde está permitido el fuego son los sectores de Fuego Seguro, ubicados exclusivamente dentro de campamentos organizados administrados por prestadores turísticos habilitados, que cuentan con sistemas adecuados de prevención y combate de incendios.

En aquellos lugares donde no esté habilitado hacer fuego, se recomienda utilizar calentadores portátiles.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi volvió a enfatizar que está terminantemente prohibido hacer fuego fuera de los campings organizados, sin excepciones, y que el cumplimiento de esta norma es fundamental para evitar daños irreversibles en uno de los parques más visitados de la Patagonia.

Las denuncias pueden realizarse con fotos o videos, a través de la radioestación del Parque o llamando al teléfono de emergencias 154303219.