Comodoro Rivadavia: además de prohibir a los limpiavidrios, quieren identificar a vendedores ambulantes con QR

Ahora otro concejal propone crear un registro municipal para que se anoten, con un requisito ineludible: dos años de residencia mínima en la ciudad.

"Viene gente de afuera que no sabemos quién es", sostiene el concejal de Comodoro Rivadavia que propone crear un registro municipal de vendedores ambulantes y que estén identificados con una credencial con QR (foto de archivo).

En Comodoro Rivadavia , un proyecto presentado en el Concejo Deliberante apunta a crear un sistema de registro e identificación para los vendedores ambulantes que operan en la ciudad. La iniciativa propone que cada trabajador de calle tramite una habilitación ante el Ejecutivo municipal y lleve consigo una identificación visible, que podría incluir un código QR .

La propuesta surge en el marco del debate por otra ordenanza que apunta a prohibir la presencia de limpiavidrios en la vía pública, y propone modernizar la regulación de la venta en las calles de la ciudad petrolera de Chubut , que no se actualiza desde la década del 80 .

"Nos pasa muchas veces que viene gente de afuera que no sabemos quién es; con esto los obligás a que vayan hasta el Ejecutivo a hacer una habilitación —ya sea una oblea o un carnet— que diga quién es, a qué actividad se dedica y cuánto tiempo está", explicó en diálogo con Seta TV el concejal Ariel Montenegro , quien desarrolló la propuesta juinto al área de Habilitaciones Comerciales del municipio.

La idea es que esa identificación funcione como herramienta para las fuerzas de seguridad. "Es darle herramientas a la policía provincial para controlar. También se evalúa incorporar un código QR para poder identificarlos", detalló .

El concejal fue claro en cuanto al alcance del registro: no se trataría solo de un sector específico, como los cuestionados trapitos o los limpiavidrios, sino de todos los que trabajan en la calle.

"Lo de la identificación surge para todos los vendedores ambulantes —los que venden bolsas, medias o los que están en las esquinas— y para que quien controla la ciudad tenga la identificación de cada una de las personas", precisó.

Dos años de residencia en Comodoro Rivadavia

Entre los requisitos previstos par apoder registrarse figura la acreditación de al menos dos años de residencia en Comodoro Rivadavia, a partir de la presentación de documento con domicilio en una ciudad patagónica a la que, históricamente, llegan trabajadores desde distintos puntos del pais.

El concejal también vinculó la iniciativa con la situación de inseguridad que atraviesa el municipio: "Con esto podemos tener una identificación de todas las personas que están realizando actividades ambulantes".

Trapitos. El nuevo proyecto de ordenanza alcanza a todas las personas que trabajan informalmente en la calle, y no a una actividad puntual, como la de los trapitos, muchas veces cuestionada.

Otro de los puntos centrales del proyecto que quiso dejar claro es que la habilitación no implicaría un gasto para quienes la tramiten.

"La idea es no joderlos a ellos tampoco, se están ganando el mango día a día", reconoció Montenegro. "Entonces la idea es no atacar el bolsillo de ellos. Sería una identificación, y del costo se haría cargo directamente el Ejecutivo", remarcó.

El proyecto contra los limpiavidrios

La propuesta de registro de vendedores ambulantes no surgió de manera aislada. Cobró impulso en paralelo al debate generado por otro proyecto legislativo que busca prohibir de forma absoluta la actividad de los limpiavidrios en Comodoro Rivadavia.

Esa iniciativa fue ingresada al Concejo Deliberante el 20 de febrero por el legislador opositor Omar Lattanzio, identificado con el espacio libertario aunque enfrentado a los referentes comodorenses del gobierno nacional.

El proyecto modifica una ordenanza anterior que hacía referencia a los llamados "trapitos", es decir, los cuidacoches, cuya actividad ya está contemplada y penada por el código de convivencia provincial.

limpiavidrios agresión tenedor El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia también trata un proyecto de ordenanza para sacar a los limpiavidrios de las calles.

"Se modifica la ordenanza porque en la original se hablaba como 'trapitos', y generalmente se conoce como 'trapitos' a aquellos que son cuidacoches, y por el tema de cuidacoches, ya el código de convivencia provincial lo contempla y ya está penado ese tema. Entonces modifiqué esta ordenanza, y ahora es sobre limpiavidrios en la vía pública", explicó Lattanzio.

La prohibición, de ser aprobada, alcanzaría a bocacalles, semáforos, rotondas, avenidas, rutas y cualquier otro espacio público de la ciudad. Según el edil, la ordenanza también habilitaría la intervención de la Secretaría de Seguridad municipal y de la policía provincial.

Lattanzio justificó la medida señalando que hay conductores —especialmente mujeres— que cruzan semáforos en rojo o detienen el auto antes de llegar a la esquina para evitar el contacto con los limpiavidrios, que a su entender muchas veces actitud amenazadora y amedrentan a los conductores.

También mencionó que desde que su proyecto se hizo público recibió numerosos llamados de personas que relataron situaciones de golpes a vehículos, maltrato o intentos de robo.