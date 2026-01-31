Imágenes sensibles: intentó asaltar a un motociclista en plena autopista y terminó atropellado

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y uno de los sospechosos fue detenido tras resultar herido.

El sujeto que intentaba robar, terminó tirado a un costado de la calzada. (Foto: Infobae).

Un intento de robo terminó de manera dramática este viernes por la mañana en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, partido de Quilmes, cuando uno de los presuntos delincuentes fue atropellado en plena autopista durante una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad.

El episodio tuvo lugar en una de las principales vías de conexión del sur del conurbano bonaerense. Según muestran las imágenes, una motocicleta avanzaba por la autovía cuando dos hombres irrumpieron de forma repentina sobre la calzada con aparentes intenciones de asaltarla.

Mientras los vehículos continuaban su marcha, uno de los sospechosos quedó detenido en medio de un carril. En ese momento, un automóvil que circulaba por la traza central no logró frenar ni maniobrar para evitar el impacto y lo embistió de frente.

La violencia del choque fue tal que el hombre salió despedido varios metros antes de caer contra el asfalto. El otro presunto delincuente logró escapar en medio de la confusión y es intensamente buscado por los investigadores.

intentó robar una moto y fue atropellado por un auto manejado por una policía

Asistencia médica y detención

Tras el alerta, efectivos policiales y una ambulancia del SAME acudieron de urgencia al lugar. El herido fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Iriarte de Quilmes, donde ingresó con custodia policial y diagnóstico de fracturas en ambas piernas. Permanece internado fuera de peligro.

El sospechoso fue detenido en el mismo centro de salud e imputado por intento de robo y portación de armas. En tanto, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de fuga del cómplice.

Investigación judicial y situación de la conductora

Horas después del hecho, la conductora del vehículo involucrado se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y declaró que el atropello fue accidental. Según su testimonio, intentó esquivar a los hombres que se cruzaron de manera imprevista sobre la autopista.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 de Quilmes, cuyo titular dispuso la detención del herido y lo imputó por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, una figura que prevé penas de cumplimiento efectivo.

Fuentes de la investigación indicaron que, debido a la participación de una agente de seguridad, se ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar las circunstancias del hecho y establecer si actuó conforme al protocolo. Por el momento, no fue detenida y su identidad se mantiene bajo reserva.