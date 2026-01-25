Quedó colgado del auto y fue arrastrado varias cuadras durante un intento de robo

El conductor logró escapar ileso, pero el delincuente continuaría en libertad. Ocurrió en el partido bonaerense de La Matanza.

Tras el intento de robo, el delincuente quedó colgado de la ventanilla, mientras el conductor huía a toda velocidad.

Un intento de robo terminó en una escena de extrema tensión en la localidad de González Catán , partido de La Matanza . Al huir a toda velocidad para evitar el asalto, un hombre arrastró por más de cinco cuadras al delincuente que había quedado colgado de la ventanilla de su auto .

E l hecho ocurrió este jueves y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. El dueño del auto, un Renault Logan color blanco , se encontraba en su interior, listo para dirigirse hacia su trabajo. En ese momento, fue sorprendido por un delincuente a pie, que había intentado arrebatarle el vehículo.

Según las declaraciones de los testigos, la reacción inmediata del conductor fue trabar las puertas y acelerar , por lo que impidió que el robo se concretara. Sin embargo, su maniobra de escape no fue 100% efectiva, debido a que el ladrón se quedó prendido al auto.

Colgado en el auto

De esta manera, el asaltante se mantuvo con medio cuerpo dentro del vehículo y las piernas hacia el exterior. Mientras la víctima conducía a casi 100 kilómetros por hora, el delincuente estuvo colgado por más de cinco cuadras.

Incluso, las imágenes exhibieron cómo el asaltante derrapó sobre el asfalto con sus zapatillas ante la velocidad alcanzada. La secuencia llegó a su fin cuando el delincuente perdió el equilibrio y cayó abruptamente al pavimento, sin conseguir retenerse a la ventanilla. Finalmente, el conductor logró escapar del sitio sin sufrir lesiones.

Inseguridad y robo de vehículos

Ese mismo día, se conoció que un joven había sido sorprendido por una banda de cinco delincuentes, que lo acorralaron y se llevaron su moto en menos de un minuto. El caso ocurrió en la esquina de las calles B. Llorente y Pedro M. Obligado, según la información obtenida por Zona Oeste Diario.

Durante el asalto, uno de los atacantes realizó varios disparos al aire para intimidar y evitar la intervención de testigos. Los ladrones huyeron en motos propias y en el vehículo robado, dispersándose por diferentes calles del barrio.

Auto. Robo.

A la par, en el cruce de Manuel Arrotea y La Bastilla, una moto con dos ocupantes abrió fuego contra un joven de 25 años con antecedentes por encubrimiento agravado. Este recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. La investigación judicial se orienta hacia un posible ajuste de cuentas, sin indicios de robo como móvil.

Hasta el momento, no hay detenidos ni identificados por ninguno de estos hechos, según fuentes policiales. Las fiscalías de turno de La Matanza continúan trabajando con el material fílmico reunido por vecinos y comercios para procurar la identificación y captura de los responsables.