Baja la temperatura y llega el viento a Neuquén: ¿A cuánto llegarán las ráfagas?

La intensa ola de calor da un respiro en Neuquén tras una semana sofocante, con temperaturas que alcanzaron los 40 grados. Esta semana, se espera una baja de las temperaturas y el principal protagonista será el viento fuerte con ráfagas que superarán los 70 kilómetros por hora.

La actividad meteorológica de gran intensidad comenzó el lunes , jornada que presentó un cielo parcialmente nublado y ventoso durante el día con una temperatura máxima de 34 grados, vientos del oeste de 53 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 73 kilómetros por hora.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este martes 3 de febrero se pronostica que el cielo continúe cubierto con una máxima de 30 grados durante el día, vientos provenientes del sudoeste a 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora , descendiendo la temperatura a 15 grados por la noche con vientos de 38 kilómetros por hora y ráfagas de igual intensidad también del sudoeste.

viento en neuquen-06.jpg Claudio Espinoza

El miércoles 4 de febrero el cielo permanecerá cubierto con una temperatura máxima de 24 grados y vientos del sudoeste a 18 kilómetros por hora con ráfagas de la misma magnitud, en tanto que por la noche se prevé un cielo parcialmente nublado con una mínima de 13 grados y vientos del sudoeste a 19 kilómetros por hora con ráfagas que ascenderán a los 41 kilómetros por hora.

Hacia el jueves 5 de febrero la nubosidad comenzará a disminuir presentándose un cielo mayormente despejado con una máxima de 27 grados, vientos del sudoeste a 34 kilómetros por hora y ráfagas de 45 kilómetros por hora, mientras que la noche se anticipa con un sol radiante, una mínima de 9 grados y vientos del sudoeste a 29 kilómetros por hora con ráfagas de 29 kilómetros por hora.

Calor Ciudad Neuquen 290126 (7) Omar Novoa

El viernes 6 de febrero continuará el buen tiempo con sol radiante y una máxima de 31 grados durante el día acompañada de vientos del sudoeste a 13 kilómetros por hora con ráfagas de 17 kilómetros por hora, y una noche de cielo despejado con una mínima de 14 grados y vientos del sudeste a 12 kilómetros por hora con ráfagas de la misma intensidad.

Finalmente, el sábado 7 de febrero se espera un regreso del calor con una máxima de 36 grados y sol radiante durante el día junto a vientos del noreste a 31 kilómetros por hora y ráfagas de 37 kilómetros por hora, culminando la semana con una noche inestable de 17 grados de mínima y vientos del sudoeste a 31 kilómetros por hora con ráfagas que volverán a cobrar fuerza alcanzando los 50 kilómetros por hora.