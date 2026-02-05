Fuga de gas en un bar de Palermo: dos personas resultaron intoxicadas

El siniestro se registró en un local de Avenida Santa Fe al 4000 y demandó un gran operativo para evitar mayores riesgos.

Momentos de tensión se vivieron este jueves por la tarde en el barrio porteño de Palermo , luego de que se registrara una fuga de gas en un bar ubicado sobre avenida Santa Fe al 4000 , entre las calles Borges y Gurruchaga. Como consecuencia del siniestro, dos hombres debieron ser asistidos tras inhalar monóxido de carbono.

Según la información recabada, los damnificados, que tienen 30 y 43 años respectivamente , debieron ser atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Ambos recibieron oxígeno en el lugar , mientras que Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Buenos Aires trabajaron para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

El establecimiento afectado se encuentra en una zona de alto tránsito, frente a la Comisaría N.° 14A y muy cerca del Jardín Botánico Carlos Thays, en el entorno de Plaza Italia, lo que obligó a desplegar un importante operativo de prevención.

Un amplio despliegue

Tras el escape de gas, al menos dos ambulancias del SAME y una dotación de Bomberos trabajaron intensamente en el procedimiento. Hasta el momento no se reportaron más personas afectadas ni víctimas fatales.

Durante el operativo, solo un carril permaneció habilitado para la circulación vehicular sobre la avenida Santa Fe, lo que generó demoras en uno de los corredores más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ahora, las autoridades investigan qué provocó la pérdida de gas, aunque el rápido accionar de los equipos de emergencia permitió contener el episodio sin consecuencias mayores.

Tragedia por fuga de gas: murieron una niñera y dos niños

Días atrás, se conoció que una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación este lunes, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el SAME, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.

Sin embargo, posteriormente, se conoció que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial.

En paralelo, la empresa Metrogas recibió la notificación vía Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires sobre una persona intoxicada en el lugar. Al llegar al edificio, cuyo procedimiento se concentró en el piso 2, los técnicos constataron que el operativo de emergencia ya se encontraba en curso y decidieron suspender el suministro de gas como medida preventiva.

Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Roma, Secretaría de Carlos Sola, y se iniciaron actuaciones sobre “averiguación de causales de muerte”.