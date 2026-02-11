Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ y exesposa de Jorge Capitanich

La noticia fue dada a conocer en medio de la sesión del Congreso donde se debate la reforma laboral.

La exdiputada por Chaco e histórica dirigente del Partido Justicialista, Sandra Mendoza murió en las últimas horas. La dirigente y expareja de Jorge Capitanich tenía 62 años.

La partida de Sandra fue confirmada por el PJ chaqueño: “Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoz a, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, indicaron.

Y en el mismo comunicado precisaron que “El PJ Chaco también expresa su hondo dolor por la pérdida irreparable de una hacedora imborrable de la historia del peronismo de nuestra provincia y ruega a Dios que la tenga en la gloria tras recibirla en el cielo".

Asimismo, la noticia fue confirmada en el Congreso, en la sesión donde se lleva a cabo el tratamiento del proyecto de la reforma labora. La senadora Juliana Di Tullio quien pidió un minuto de silencio.

"Ni bien se inició la sesión tuvimos una noticia que hace juego con el día, que es una noticia muy triste, que es el fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados, aquí sentadas“, manifestó.

Según publica Infobae, Mendoza estuvo internada varios días en estado crítico, bajo monitoreo constante del equipo médico. Había sido internada tras sufrir complicaciones de salud de las que no pudo recuperarse.

Permaneció entubada en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo estricta supervisión médica. En las últimas horas se confirmó que la dirigente había atravesado una lesión en las vértebras que le provocó daños en la médula espinal, a lo que se sumaron complicaciones derivadas de su diabetes, ya que “estuvo tres días más o menos sin ponerse la insulina”.

Quién era Sandra Mendoza

Sandra Mendoza nació el 20 de abril de 1963 en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Fue la cuarta de cinco hijos de Guillermo Mendoza, quien fuera ministro de la Suprema Corte provincial, y Tita Fernández. Se formó como kinesióloga en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde inició su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Allí conoció a Jorge Capitanich, con quien se casó en 1990, y tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

Inicio su actividad legislativa como diputada provincial, luego desempeñó tareas en la Casa de la Provincia de Chaco en Buenos Aires. En 2007 fue designada ministra de Salud de la provincia. Ese mismo año resultó electa diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV), banca que renovó en 2013.

Fue diputada por la provincia de Chaco desde el 2009 hasta el 2017. Entre sus propuestas legislativas figuran proyectos para el reconocimiento de la labor docente, el acceso a menús aptos para celíacos en locales gastronómicos y la promoción de tarifas diferenciadas para centros culturales.