Javier Milei: "Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino"

El Presidente encabezó el acto de la llegada de los seis aviones en Río Cuarto. Garantizó que "a partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros".

El presidente Javier Milei encabezó la presentación oficial de los seis aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. Durante su discurso, en la base militar de Córdoba, destacó la importancia de ampliar la Fuerza Aérea y apuntó contra el kirchnerismo.

Las seis aeronaves arribaron al Área Material Río Cuarto, ubicada en la vecinal localidad de Las Higueras. En el acto de hoy, Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; los ministros Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), entre otros integrantes de la administración nacional y autoridades de la Fuerza Aérea.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, “esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”.

Alrededor de las 9 de la mañana, se dio inicio al acto donde lo aviones fueron presentados al presidente Milei, quien saludó a cada uno de los pilotos. Durante su discurso, el presidente Javier Milei remarcó la importancia de haber invertido en los aviones caza F-16 y aseguró que gracias a ello, la Fuerza Aérea se volverá más robusta.

“Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros”, aseguró.

"Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Para ellos, soberanía es una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina", apuntó el mandatario, quien agregó que "hoy volvemos aponer el rol de la defensa de la Patria en el lugar que se merece”.

milei acto f16

Por otro lado, dedicó unas palabras de agradecimiento al anterior ministro de defensa Luis Petri por su trabajo y defendió la designación de Carlos Presti en su lugar, calificándolo como "una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria”.

"El kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas. La designación de Presti responde a su idoneidad. No buscamos a los que mejor miden en cámara, sino a los que más saben. Su integridad moral y valores son algo que la mayoría de los políticos desconocen", expresó Milei.

milei acto f16 5

Una inversión millonaria

Desde su salida de Dinamarca hasta el aterrizaje en Argentina, los F-16 completaron un recorrido de más de 14.000 kilómetros. Para concretar el traslado fue necesario un amplio operativo que incluyó el apoyo de tres aeronaves: un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, encargado del reabastecimiento en vuelo.

milei acto f16 3

La compra de los ejemplares, formalizada en marzo de 2024, contempla un total de 24 unidades por US$ 301,2 millones, además de una inversión de $44.694 millones destinada a obras de infraestructura entre 2024 y 2027. Según detalló en su momento el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el desembolso implica $9.454 millones para este año y $11.746 millones para cada uno de los siguientes tres.

Las obras apuntan a adaptar el Área Material Río Cuarto y la VI Brigada Aérea de Tandil para recibir y operar los F-16. Incluye la construcción y modernización de pistas, calles de rodaje, plataformas, hangares, depósitos de repuestos y armamento, además de un centro de instrucción y un edificio de simuladores, entre otras mejoras previstas.

Los aviones sobrevolarán distintos puntos del país

Durante el fin de semana largo, los F-16 tienen previsto realizar maniobras en varios puntos estratégicos de la Argentina. Este sábado el paso estuvo centrado en la Ciudad de Buenos Aires: volaron sobre la Casa Rosada, luego por Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere y luego recorrieron la Avenida 9 de Julio de sur a norte hasta salir hacia el Río de la Plata.

milei acto f16 4

El Gobierno también evalúa extender los vuelos de prueba hasta el 8 de diciembre, con posibles operaciones en Mendoza, San Luis y Córdoba. Teniendo en cuenta que cada hora de vuelo ronda los 25 mil dólares por avión, la decisión implicaría una inversión considerable en caso de que finalmente se llevaran a cabo.