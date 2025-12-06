Cayó el uso de las tarjetas de crédito en noviembre

Fue respecto al mes previo, cuando el Día de la Madre había aumentado los consumos en cuotas. También bajaron los préstamos en pesos

Freno al uso de las tarjetas de crédito en las compras

El uso de tarjetas de crédito perdió impulso en noviembre respecto al mes previo, cuando el Día de la Madre había aumentado los consumos en cuotas, y también bajaron los préstamos en pesos , según datos de la consultora LCG.

La categoría de financiamiento para gastos personales y plásticos retrocedió 1,2% en noviembre , mientras que los créditos individuales bajaron 0,7% por segundo mes seguido, en un entorno donde la demanda se modera ante costos financieros que siguen elevados. Analistas destacan que este rubro, motor clave durante 17 meses de expansión, ingresó en una fase de altibajos que muestra cautela generalizada en los hogares.

El crédito corporativo también tuvo una mínima contracción del 0,1%, mientras que los créditos hipotecarios UVA, orientados mayormente a núcleos familiares, sufrieron el golpe más duro con un desplome nominal del 50%, hasta US$ 180 millones. Y los préstamos prendarios revirtieron 18 meses al alza, con una baja del 1,6%.

Para varios analistas, ese panorama refleja tensiones más profundas en la estructura del consumo doméstico, con los hogares priorizando gastos esenciales ante un poder adquisitivo que aún no termina de recuperarse. La política monetaria del Banco Central busca estabilizar el tipo de cambio con ajustes graduales en las tasas reguladas, lo que genera un entorno donde el financiamiento accesible choca con la cautela de las entidades ante riesgos operativos crecientes.

Tarjetas de débito y crédito.

Varios analistas explican que el núcleo del problema está en una morosidad familiar que actúa como freno sistémico, erosionando la confianza en la solvencia colectiva y obligando a los bancos a elevar provisiones internas. Por la morosidad familiar, que alcanzó 10,1% y fue el peor registro desde 2006, algunas entidades financieras están restringiendo ofertas de préstamos ante ese riesgo, lo que frena la expansión pese a descensos en algunas tasas.

La expansión del crédito corporativo depende de las expectativas sobre la estabilidad macro, con las empresas grandes manteniendo acceso preferencial mientras las pymes enfrentan restricciones por costos de fondeo elevados. Ese contraste resalta desigualdades sectoriales, con industrias exportadoras resistiendo mejor gracias a ingresos en divisas estables mientras el sector servicios sufre por demanda interna débil.

En general, sostienen varios analistas, las entidades financieras están ajustando sus colocaciones de préstamos hacia segmentos premium: los clientes con historial sólido reciben condiciones ventajosas y se deja al grueso de la población en un limbo de ofertas limitadas.

Deuda en pesos Deuda en dólares Deudor Moroso Pago 1200 x 678.png ¿Cómo saber mi deuda con el DNI? Archivo

Aunque la moderación inflacionaria reciente ofrece un respiro, su impacto en precios regulados mantiene presión sobre márgenes empresariales y la capacidad de pago familiar, en un esquema donde el BCRA prioriza credibilidad externa en vez de estímulos inmediatos al crédito.

Expertos debaten si esta rigidez monetaria acelera la desinflación a costa de crecimiento, con el sector inmobiliario como termómetro clave: la pausa en hipotecarios refleja no sólo incertidumbre pasada, sino aversión al riesgo ante proyecciones de tasas variables que podrían encarecer cuotas futuras.