Golpeó salvajemente a una nena de 7 años y vecinos enfurecidos lo capturaron en Gerli

La nena terminó con el rostro desfigurado y su madre fue golpeada. Vecinos intervinieron, capturaron al agresor y lo entregaron a la Policía.

Un grave episodio de violencia familiar conmocionó a la localidad bonaerense de Gerli . Un hombre identificado como Axel Damián Rivero , de 37 años, fue detenido luego de que vecinos lo redujeran en la vía pública, tras descubrirse que había golpeado de manera brutal a una nena de 7 años y agredido también a su madre cuando intentó intervenir.

El hecho ocurrió este sábado. Según fuentes policiales, la madre de la nena regresó a su casa y encontró a su hija con el rostro desfigurado , cortes en los labios, mordeduras en brazos y múltiples hematomas en todo el cuerpo. La niña se encontraba bajo el cuidado de Rivero, quien convivía con la familia.

Al ver el estado de la menor, la mujer enfrentó al agresor y también fue atacada . Sus gritos alertaron a los vecinos, que reaccionaron de inmediato: salieron a la calle, redujeron al hombre e impidieron que escapara hasta la llegada de la Policía Bonaerense.

Rivero fue trasladado bajo custodia al Hospital Presidente Perón junto con la nena y su madre, quienes también fueron atendidas por personal médico. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Carballal, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 especializada en violencia familiar y de género del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Los primeros informes médicos confirmaron la gravedad de las lesiones: la niña sufrió un fuerte traumatismo facial, golpes en varias partes del cuerpo y heridas compatibles con mordeduras. Por el momento permanece internada en observación, mientras se realizan estudios complementarios para determinar el alcance de los daños.

La fiscalía imputará a Rivero por lesiones graves agravadas por el vínculo, aunque no se descarta que la acusación se agrave a medida que avancen las pericias. Ya se tomaron declaraciones a la madre, al personal médico que intervino y a los vecinos que participaron de la detención.

El caso generó una fuerte reacción social en el barrio. Los vecinos destacaron que actuaron por instinto: “Escuchamos los gritos y no dudamos. Había que ayudar”, relató uno de ellos. Ahora piden justicia y medidas de protección para la familia.

La causa continuará avanzando en las próximas horas con la indagatoria del detenido y la evaluación de los informes médicos y psicológicos.