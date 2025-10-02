La rotunda decisión del Gobierno con los presos narcos en el país: "El que las hace, las paga"

La medida fue anunciada por el Ministerio de Seguridad este jueves. Y alcanza a los narcos más peligrosos de Argentina.

Este jueves, el Ministerio de Seguridad de la Nación realizó un anuncio que afecta a los presos por narcotráfico en el país.

Según precisaron a través de las redes sociales oficiales, los narcos más peligrosos son trasladados a las Cárceles Federales de máxima seguridad.

"A través de un imponente operativo del SPF, trasladamos a Waldo Alexis Bilbao, líder de la organización “Los Bilbao”, y a Triana Cantero, hija de Ariel “Guille” Cantero, cabecilla de “Los Monos", a establecimientos federales de máxima seguridad y bajo el Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo ", detallaron.

A su vez indicaron que el mensaje es claro "los jefes narcos cumplen condena bajo el máximo control. En Argentina, el que las hace, las paga", sentenciaron.

Javier Milei presentará la reforma del Código Penal

Desde la cárcel de Ezeiza este jueves junto a ministros y magistrados, el presidente presentará a las 18 horas un anteproyecto, que tiene como objetivo adecuar la legislación del Código Penal, operativo desde hace más de 100 años, a la realidad actual.

En este sentido, propone incorporar figuras delictivas emergentes, agravar penas para ilícitos graves y, al mismo tiempo, consolidar en un solo cuerpo normativo más de mil leyes penales especiales.

El mandatario estará acompañado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y otros funcionarios nacionales. El Gobierno buscará impulsar el debate penal justo en el medio de la campaña electoral.

Según reveló TN, algunos de los puntos principales del proyecto que impulsa el gobierno libertario establece, entre otros, prisión perpetua sin libertad condicional, decomiso anticipado de bienes, presunción en favor de la autoridad y legítima defensa especial. También se establecieron nuevas tipificaciones delictivas, medidas contra la corrupción y la inhabilitación de por vida para cargos públicos.

En relación con el narcotráfico, se proponen penas entre 5 y 20 años para eslabones con mayor poder dentro de las organizaciones. El mínimo para tráfico de pasta base subiría a 6 años.

El documento fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal que se formó en el 2024. Está integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.

