Ruta 151: persecución a alta velocidad terminó en pleno centro de Cipolletti y generó caos en el tránsito

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial y de la Comisaría Cuarta lograron atrapar a un sujeto que intentaba huir en un Volkswagen UP.







La persecución comenzó en Ruta 151 y finalizó en el centro de Cipolletti.

Un hombre fue detenido en la tarde de este martes en Cipolletti, luego de una persecución policial que comenzó en la Ruta 151 y finalizó en pleno centro de la ciudad. El sujeto circulaba en un Volkswagen UP color rojo, que habría sido sustraído momentos antes en Cinco Saltos.

La secuencia se inició cuando el vehículo pasó un control vial sin detenerse, pese a las señas del personal del Cuerpo de Seguridad Vial. Desde allí se inició la persecución, que contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Cuarta, hasta lograr la detención en calle 25 de Mayo, entre San Martín y Roca alrededor de las 16.

Tránsito cortado en el centro A raíz del operativo, la calle 25 de Mayo permanece cortada y se registra un importante caos vehicular, ya que se trata de uno de los principales accesos al centro cipoleño para quienes llegan desde Neuquén.