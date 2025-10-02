Utilizan una lista pública y oficial de podadores en Neuquén para estafarlos: cómo es la maniobra

Una lista oficial y pública de podadores autorizados por la Municipalidad de Neuquén fue utilizada con fines delictivos para cometer estafas. Solo este martes, se registraron 3 casos y la situación encendió las alarmas. Rápidamente, desde el área de Espacios Verdes salieron rápidamente con información para advertir a las personas sobre lo que está ocurriendo e informar que el municipio no cobra un canon ni nada que se me asemeje por renovar el permiso.

Desde la Municipalidad confirmaron a LMNeuquén que no fueron llamados al azar , sino que las personas que están detrás de esta maniobra delictiva se comunicaron telefónicamente con trabajadores autorizados para hacer la poda en Neuquén.

"La subsecretaria de Espacios Verdes, Patricia Vera , hizo la intervención inmediata, realizó un flyer, donde especifica muy bien que la muni no pide ninguna remuneración para seguir en el listado, que es totalmente gratuito el permiso. Esperamos frenar este asunto de raíz para que nadie resulte estafado", expresó Cristian Garrido , director de Arbolado Urbano de la ciudad de Neuquén.

permiso poda neuquen (2).jpeg

A través de llamadas telefónicas y mensajes con enlaces falsos, delincuentes se hacen pasar por representantes del municipio para solicitar datos personales y pagos de hasta 40.000 pesos por supuestas actualizaciones del registro de podadores.

"Esto comenzó ayer, cerca de las 10 de la mañana, cuando recibí una llamada de un podador habilitado que me alertó sobre el tema", contó Garrido. Según relató, a este trabajador le habían indicado que para renovar su carnet y figurar en el listado del año próximo, debía abonar entre 37.000 y 40.000 pesos mediante un link que debía cargar en su celular. Afortunadamente, no llegó a pagar y preguntó si era correcto.

Ante esta situación, Garrido fue categórico: "La Municipalidad de Neuquén no hace ningún tipo de cobro por el carnet de podador. Es totalmente gratuito. Lo único que se exige son las capacitaciones anuales para la renovación".

permiso poda neuquen (3).jpeg

Poco después, otro empleado municipal lo contactó para advertirle sobre un caso similar. "Me dijo que lo llamaron supuestamente desde la Secretaría de Movilidad para informarle que tenía que pagar un canon de 40.000 pesos para seguir habilitado el próximo año", explicó el referente de Arbolado Urbano.

La preocupación se profundizó cuando, ya por la tarde, un tercer podador se presentó en las oficinas para intentar abonar el supuesto arancel. "Nos dijo que venía a pagar porque lo habían llamado. Le preguntamos qué quería abonar y nos mostró un código que, si lo ingresaba en Google como le indicaron, les habría dado acceso a su WhatsApp Web", alertó Garrido.

En ese caso, lograron actuar a tiempo. Revisaron con el ciudadano si había ingresado al enlace, si tenía dinero en cuentas digitales como Mercado Pago, y verificaron que no se había concretado ninguna operación. "Tuvimos la empatía de explicarle todo, revisar con él y actuar rápido. Le avisamos a la Subsecretaría y se hizo una intervención inmediata", agregó.

Pilas de ramas podadas, una imagen que se repite en todos los barrios. El Municipio hará un registro de podadores. (Agustin Martinez)

Ni llamadas ni enlaces digitales

Fue entonces cuando Garrido se comunicó con la responsable del área de Espacios Verdes para manifestarle que desconocidos intentaban cometer estafas con el listado oficial y público de podadores autorizados por la muni.

La Municipalidad de Neuquén informa que no se están realizando actualizaciones del registro de podadores a través de llamados telefónicos ni mediante enlaces digitales enviados por mensajería.

Desde la Municipalidad se aclaró que no se están realizando actualizaciones del registro de podadores por teléfono ni por mensajería, y que todos los trámites se efectúan de manera presencial y a través de los canales oficiales, garantizando así la seguridad de la información de los ciudadanos. Además, son gratuitos. "Esperamos frenar esto de manera inmediata para que no haya ninguna estafa", reiteró Garrido.

Municipalidad de Neuquen 02.jpg Claudio Espinoza

La estafa se aprovecha del hecho de que el listado de podadores habilitados es de acceso público, lo que facilita a los estafadores obtener nombres y contactos reales. Por ello, se solicita a la comunidad que no brinde datos personales ante llamados o mensajes sospechosos, y que los reporten de inmediato a las autoridades municipales.

Fin de la temporada de poda: no hay renovaciones ni permisos vigentes

Otra información clave que destacó el funcionario es que la temporada de poda finalizó el 31 de agosto, por lo que no se están otorgando nuevos permisos ni renovaciones de carnet. "Para esta época no debería haber nadie trabajando en poda. Los árboles están en pleno desarrollo de follaje y floración", explicó.

Actualmente, los únicos trabajos autorizados hasta el 31 de diciembre son extracciones justificadas, siempre bajo evaluación y autorización del área correspondiente.

Desde la Municipalidad de Neuquén se solicita a la comunidad que, en caso de recibir este tipo de mensajes o llamados, no brinde información personal.

"Nosotros entre los podadores, hemos pasado esta información para que puedan difundir y compartir a otros", cerró Garrido.