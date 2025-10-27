Fuertísimo choque en el centro oeste, entre una 4x4 y un auto

Esta mañana se registró un impactante accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en la intersección de dos calles.

La mañana del lunes post electoral comenzó accidentada y con grandes daños materiales. Un primer choque fue protagonizado por una camioneta 4x4 negra último modelo y un auto rojo en la intersección de Hilario Cuadros y Manuel Rodríguez. Si bien el vehículo mayor registró destrozos en el frente, el auto rojo quedó gravemente dañado en todo el lateral derecho.

En el lugar intervino la Policía con un móvil policial, y el tránsito en el sector quedó interrumpido momentáneamente. De acuerdo a las imágenes, el auto circulaba por Hilario Cuadros, y al llegar a Manuel Rodríguez es impactado por la camioneta.

En tanto, en el extremo este de la ciudad, un motociclista resultó con heridas leves tras un choque ocurrido en la esquina de Primeros Pobladores y Linares. Este siniestro involucró a la moto de alta cilindrada y un auto que funcionaba como remís. Pese a tratarse de una esquina semaforizada, ambos conductores aseguraron haber cruzado con luz verde , por lo que las circunstancias del impacto no fueron esclarecidas.

Según informó el móvil de LU5, el accidente ocurrió a las 7 de la mañana entre el remís Fiat Cronos blanco que circulaba por Primeros Pobladores en dirección al centro de la ciudad, mientras que la moto lo hacía por Linares hacia el norte.

El motociclista, de 47 años, fue trasladado por una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón, donde se constató que presentaba lesiones leves. En el lugar intervino personal policial y de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al chofer del remis, con resultado negativo. El hijo del propietario de la moto se presentó en el sitio para resguardar el vehículo.

Confuso choque en la Autovía Norte de un auto contra un camión estacionado

Un choque con suerte el martes 14 por la mañana en la Autovía Norte generó acusaciones y confusión contra un presunto conductor que se dio a la fuga.

Según testimonios de testigos que trascendieron, todo habría comenzado con el cruce intempestivo y temerario de un hombre al volante de un Volkwagen Gol, quien habría atravesado la Autovía en dirección a la YPF de manera imprudente, sin aguardar a que se libere el paso.

De esta manera, su maniobra imprudente habría casi ocasionado una colisión con un Volkwagen Bora y luego el choque de un Ford Ka que se fue contra un camión estacionado en las inmediaciones.

Asimismo, se indicó que la conducta posterior del conductor del Gol habría sido de total indiferencia hacia las consecuencias de su mal manejo y que se había retirado del lugar tras cargar combustible en la estación.

Por este motivo, algunos testigos habían señalado la posibilidad de que el sindicado iba alcoholizado, aunque finalmente no se pudo comprobar porque se retiró de la escena.

La palabra de la Policía

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Héctor Tamborindegui indicó que desde Tránsito intervinieron aproximadamente a las 7:30, tras recibir el aviso de un siniestro entre el conductor de un Ford Ka color blanco y un camión estacionado frente a la estación de servicio YPF.

Lo que se pudo reconstruir por dichos del conductor fue que éste circulaba con dirección Neuquén-Senillosa cuando, de un momento a otro, perdió el control de su auto, se salió de la calzada y chocó contra la parte trasera del acoplado de un camión estacionado sobre la banquina, dentro del cual el chofer dormía para descansar un poco antes de seguir viaje.

Además de los efectivos, se hizo presente personal del SIEN, quienes asistieron y revisaron al conductor, pero finalmente determinaron que su estado de salud era bueno y no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

De esta manera, y por tratarse únicamente de daños materiales, la Policía se retiró del lugar tras verificar la documentación del conductor, que estaba toda en regla.

Ante la consulta de este medio, Tamborindegui indicó que no cuentan con información sobre la secuencia que trascendió y que involucra a otro conductor como el responsable del siniestro por su conducción temeraria. Aseguró además que el conductor del Ka no hizo mención a tales circunstancias.