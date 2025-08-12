Asesinato de Lucas Telmo: la última novedad del crimen de Autovía Norte

El Tribunal de Impugnación rechazó un recurso de la defensa y ratificó una condena por homicidio triplemente agravado.

El Tribunal de Impugnación de la provincia ratificó la condena de prisión perpetua para Lucas Ezequiel Veroiza , al declarar inadmisible el recurso de impugnación de sentencia y pena presentado por su defensa. Con esta resolución, quedó firme la declaración de responsabilidad y la pena impuesta por el homicidio triplemente agravado de Lucas Telmo , ocurrido en febrero de 2024 en la Autovía Norte.

La decisión fue adoptada por los jueces Federico Sommer, Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, quienes confirmaron el fallo dictado por el juez técnico Luciano Hermosilla en abril de este año. Veroiza había sido hallado culpable por un jurado popular como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

El juicio por jurados se llevó a cabo en diciembre de 2024 y duró ocho jornadas. El veredicto fue unánime: Veroiza, junto a Darwin Patricio Navarrete y Maximiliano José Bovino, fue declarado penalmente responsable del crimen. La contundencia de la prueba, que incluyó videos, escuchas telefónicas y testimonios, no dejó lugar a dudas.

Tribunal de impugnación - juicio a Lucas Veroiza crimen narco

En abril de 2025, Hermosilla le impuso a Veroiza la única pena posible para la calificación legal que pesaba sobre él: prisión perpetua. La audiencia de cesura no se había realizado junto a la de sus coimputados en febrero debido a que su abogado defensor renunció poco antes, lo que retrasó el trámite.

En junio de este año, Navarrete y Bovino ya habían recibido la misma respuesta desfavorable al intentar impugnar sus condenas, con lo cual el fallo contra los tres acusados queda consolidado.

El crimen: un ajuste de cuentas

La fiscalía, encabezada por el fiscal jefe Agustín García y las asistentes letradas Agustina Bouyer y Guadalupe Inaudi, logró probar que el homicidio fue producto de un plan premeditado vinculado a una deuda por drogas.

Crimen narco El homicidio de Lucas Ricardo Telmo fue un ajuste de cuentas por drogas.

El 16 de febrero de 2024, cerca de las seis de la tarde, Navarrete citó a la víctima con el pretexto de una transacción de estupefacientes. Veroiza se sumó a la maniobra y ambos se subieron al vehículo que conducía Telmo. Lo llevaron hasta la esquina de calles Girasol y El Maíz, en Colonia Rural Nueva Esperanza, donde lo amenazaron con un arma, le quitaron el teléfono y lo obligaron a sentarse en el asiento trasero.

En ese lugar se encontraron con Bovino, quien también se subió al auto. Desde allí se dirigieron a la Autovía Norte, a tres kilómetros de la rotonda de Capex, donde asesinaron a Telmo de siete disparos. Luego abandonaron su cuerpo dentro del vehículo y se dieron a la fuga.

Para la fiscalía, el episodio constituyó un claro “ajuste de cuentas” en el marco de una disputa por una deuda vinculada a la venta de drogas.

lucas telmo crimen narco.jpg

Pruebas contundentes

En el debate, el Ministerio Público Fiscal presentó el video captado por la cámara instalada en el Mercedes Benz de la víctima, que registró todo el recorrido, el encuentro con Bovino y el momento previo al ataque. Además, se incorporaron escuchas telefónicas obtenidas durante la investigación, en las que los propios acusados revelaban detalles del plan criminal.

El caso, por su nivel de violencia y la minuciosa planificación, fue comparado por los investigadores con un episodio de la serie “Breaking Bad”, debido a la mezcla de narcotráfico, traiciones y ejecuciones a sangre fría.

Con la confirmación de la perpetua para Veroiza, y las condenas firmes para Navarrete y Bovino, el expediente entra en su etapa final en la justicia provincial. La familia de Lucas Telmo, representada por un abogado querellante particular, había respaldado desde un inicio la acusación y el pedido de la pena máxima.

“Por la calificación legal con la que fueron declarados culpables, la prisión perpetua era la única pena posible”, había sostenido el fiscal García en la audiencia. Ahora, con la resolución del Tribunal de Impugnación, ese desenlace queda ratificado.