Confuso choque en la Autovía Norte: un Ford Ka contra un camión estacionado

Testigos aseguraron que el conductor de un Volkswagen Gol fue el responsable del accidente, pero no se pudo comprobar oficialmente.

Un choque con suerte este martes por la mañana en la Autovía Norte generó acusaciones y confusión contra un presunto conductor que se dio a la fuga. Qué se sabe y cómo está la víctima.

Según testimonios de testigos que trascendieron en las últimas horas, todo habría comenzado con el cruce intempestivo y temerario de un hombre al volante de un Volkwagen Gol, quien habría atravesado la Autovía en dirección a la YPF de manera imprudente, sin aguardar a que se libere el paso.

De esta manera, su maniobra imprudente habría casi ocasionado una colisión con un Volkwagen Bora y luego el choque de un Ford Ka que se fue contra un camión estacionado en las inmediaciones.

estación de servicio ypf de autovia norte parque industrial

Asimismo, se indicó que la conducta posterior del conductor del Gol habría sido de total indiferencia hacia las consecuencias de su mal manejo y que se había retirado del lugar tras cargar combustible en la estación.

Por este motivo, algunos testigos habían señalado la posibilidad de que el sindicado iba alcoholizado, aunque finalmente no se pudo comprobar porque se retiró de la escena.

La palabra de la Policía

En diálogo con LMNeuquén, el comisario Héctor Tamborindegui indicó que desde Tránsito intervinieron aproximadamente a las 7:30, tras recibir el aviso de un siniestro entre el conductor de un Ford Ka color blanco y un camión estacionado frente a la estación de servicio YPF.

Lo que se pudo reconstruir por dichos del conductor fue que éste circulaba con dirección Neuquén-Senillosa cuando, de un momento a otro, perdió el control de su auto, se salió de la calzada y chocó contra la parte trasera del acoplado de un camión estacionado sobre la banquina, dentro del cual el chofer dormía para descansar un poco antes de seguir viaje.

CHOQUE AUTOVIA (1)

Además de los efectivos, se hizo presente personal del SIEN, quienes asistieron y revisaron al conductor, pero finalmente determinaron que su estado de salud era bueno y no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

De esta manera, y por tratarse únicamente de daños materiales, la Policía se retiró del lugar tras verificar la documentación del conductor, que estaba toda en regla.

Ante la consulta de este medio, Tamborindegui indicó que no cuentan con información sobre la secuencia que trascendió y que involucra a otro conductor como el responsable del siniestro por su conducción temeraria. Aseguró además que el conductor del Ka no hizo mención a tales circunstancias.

