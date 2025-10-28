Pareja de delincuentes fue detenida mientras saqueaba una casa incendiada

Una pareja de delincuentes de Centenario , ya conocida en el ambiente delictivo, fue detenida in fraganti cuando saqueaba una casa incendiada y deshabitada en esa localidad. Se recuperó un importante botín de electrodomésticos.

Todo inició la madrugada de este martes, cuando personal policial de la Comisaría 52 realizaba patrullajes preventivos para controlar la jurisdicción. Pasadas las 07:55 horas , una vecina de inmediaciones de calles Arraga y Facundo Quiroga , se comunicó con los efectivos de turno y avisó que había visto ingresar a dos sospechosos a una vivienda deshabitada de la cuadra, la cual se había visto afectada tiempo atrás por un incendio.

Desde su propia casa, la mujer vio a dos sospechosos que vestían ropas oscuras ingresar al inmueble deshabitado, ubicado frente al suyo, por lo que dio el aviso.

Al llegar al lugar por calle Quiroga, el personal policial observó a dos individuos con las características señaladas, quienes se encontraban fuera del domicilio transportando una frazada que envolvía algún elemento desconocido, por lo que interceptaron a los sospechosos y se dispusieron a identificarlos e interrogarlos sobre su accionar.

ladrones atrapados centenario

Acorralados, los intrusos -que resultaron ser un hombre de 38 años y una mujer de 24- no tuvieron más opción que mostrar lo que llevaban. Envueltos por la frazada, llevaban dos caloventores color blanco. Además, a pocos metros y entre la maleza, habían dejado un horno eléctrico negro y un bolso con cables varios, elementos cuya propiedad no pudieron justificar y que evidentemente iban sacando de la vivienda en una suerte de robo hormiga para luego llevarse el botín de a poco.

Las personas fueron identificadas por la Policía como conocidas en el ambiente delictivo y tras verificar su accionar, se los demoró y trasladó al hospital local para su revisación médica y posterior traslado a comisaría.

En el lugar se constató además un daño en la puerta de ingreso al patio, compatible con un intento de forzamiento; por allí habrían ingresado los intrusos. Los elementos secuestrados fueron trasladados a Sede Policial.

Dos detenidos por usurpar una vivienda en Neuquén

Un hecho de amenazas y posterior usurpación de una vivienda en Neuquén capital terminó con un rápido allanamiento que derivó en desalojo y el secuestro de un arma, municiones y droga. Qué ocurrió.

Desde el área de Prensa provincial informaron que todo comenzó con una denuncia por usurpación el día viernes, cuando personal de la Comisaría 17 recibió el aviso por parte de dos jóvenes, quienes informaron que un grupo de personas encapuchadas los había agredido y desalojado de una vivienda en la calle Merlo, en el barrio Bouquet Roldán.

Inmediatamente, personal de la unidad se dirigió al lugar y logró demorar a tres personas mayores de edad, y luego dispuso una consigna policial a la espera de las instrucciones de la Justicia provincial. En esas circunstancias, otras dos personas fueron demoradas y a una de ellas le secuestraron un arma de fuego calibre .22 con municiones.

allanamiento usurpacion (1)

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos, se otorgó libertad supeditada a los cinco involucrados y se dispuso una prohibición de acercamiento al domicilio y a las víctimas.

En horas de la tarde y ya con la autorización correspondiente, se efectuó un allanamiento en el inmueble, donde los efectivos secuestraron plantas de cannabis, cocaína, municiones, un cuchillo con manchas hemáticas, un teléfono celular y documentación de las víctimas, además de constatar una conexión clandestina de gas, la cual fue clausurada.