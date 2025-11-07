Fuerte choque en Ruta 22: una 4x4 impactó contra un poste

El accidente de tránsito ocurrió este viernes alrededor de las 9:30 de la mañana. La acompañante sufrió un golpe en la cabeza y fue hospitalizada.

Esta mañana se registró un fuerte accidente de tránsito en la Ruta 22 a la altura de la Estación Terminal de Ómnibus de Plottier (ETOP). Por circunstancias que todavía no se establecieron, el conductor de una camioneta 4x4 blanca impactó contra un poste de alumbrado público.

El choque sucedió sobre la banquina, cuando la 4x4 circulaba en dirección a Plottier , luego del semáforo de la ETOP. De acuerdo a lo relevado, no hubo terceros vehículos ni peatones involucrados. Si bien el siniestro no implicó el corte en la circulación, la Policía motorizada y patrulleros realizaron una intervención para proteger la seguridad vial.

En diálogo con LM Neuquén , el director de Tránsito Municipal, Juan Garcés, indicó que se desconoce el motivo por cual el conductor, un empleado municipal de 48 años, perdió el control del vehículo. "Por el impacto contra el poste quedó frenado allí y no se interrumpió el tránsito", aseguró.

Aun así, se realizó la intervención de tránsito y la Comisaría Séptima quienes solicitaron la presencia de la ambulancia dado que la acompañante sufrió lesiones leves: "la ambulancia del SIEN atendió a la joven y la llevaron al hospital por un golpe en la cabeza".

Fuerte choque en Ruta 22

Violento choque en Avenida Olascoaga

A primera hora de este lunes, un choque entre un auto y una moto obligó a interrumpir el tránsito en la intersección de Avenida Olascoaga y Libertad, sobre la mano sur-norte de la principal arteria de Neuquén capital. El golpe fue de tal magnitud que la motociclista que viajaba como acompañante terminó golpeando contra el parabrisas del auto, que quedó astillado del lado derecho.

El siniestro ocurrió a escasos metros del Cuartel Central de Bomberos y de la Comisaría Segunda alrededor de las 7 de la mañana. Una hora después, ambos vehículos permanecían en el lugar en espera de la realización de las pericias.

Según las primeras informaciones, el accidente se produjo cuando un Renault Clio blanco, que circulaba en sentido este a oeste. Al llegar a la intersección, el Clío impactó contra una moto de 110 cc en la que viajaban dos hermanas, mayores de edad, que se dirigían a su trabajo.

Grave choque con dos mujeres hospitalizadas

La evidencia del fuerte impacto quedó en el estado del Clio que perdió el paragolpes y presentaba daños en la trompa. Pese a la violencia, la Policía confirmó al móvil de LU5 que las mujeres no sufrieron fracturas ni lesiones de gravedad, aunque sí manifestaron fuertes dolores producto del golpe.

Personal del SIEN asistió en el lugar tanto a la conductora como la acompañante y luego fueron derivadas al hospital Castro Rendón para realizarles estudios preventivos. Un sobrino de una de las mujeres aseguró que, dentro de la situación, “estaban bien”, pese al susto y al estado en el que quedó el automóvil.

El tránsito se mantuvo reducido sobre la mano norte de Olascoaga mientras se realizaban las pericias y se esperaban las grúas para retirar los vehículos. Por su parte, el propietario del Clio también se acercó al lugar y dialogó con familiares de las motociclistas para interiorizarse sobre su estado. La Policía trabajó en el sitio para determinar las causas del siniestro y ordenar la circulación.