Confirman cuándo se inaugurará la megaobra de Crouzeilles, que transformará el tránsito en el oeste

Gaido y Figueroa recorrieron la obra que impactará en la movilidad urbana ampliando la conectividad entre el norte y el sur de la capital.

La megaobra sobre la calle Crouzeilles avanza a muy buen ritmo . Este martes por la mañana el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron el sector y anunciaron que se proyecta inaugurarla en marzo de 2026.

Se trata de una obra que transformará el Oeste de la ciudad e impactará en la movilidad urbana ampliando la conectividad entre el norte y el sur de la capital, su conexión con ciudades vecinas y Vaca Muerta.

En total son 30 cuadras de la calle Crouzeilles entre Bragado y Necochea que quedarán de doble carril por mano con 12 metros de ancho, y una inversión superior a los 15 mil millones de pesos. Además, conlleva una solución hidráulica muy importante a todo el sector.

Durante el recorrido, el intendente Mariano Gaido destacó la magnitud del proyecto y aseguró que es una de las más importantes que está ejecutando un municipio en todo el interior del país: “Y la estamos haciendo juntos, con el gobernador”.

Dijo que se trata de “una obra pluvial con un canal que está resolviendo no solamente la canalización, sino el escurrimiento cuando llegan las aguas de todo lo que es la cuenca de Plottier y el norte de la ciudad”. “Y además será una gran avenida que conectará con Río Colorado, con Bajada de Maida, con Plottier a través de Punta Indio, con el norte de la ciudad, la autovía y el acceso a Vaca Muerta", detalló el intendente, quien agradeció al gobernador "el acompañamiento, no solamente en esta obra, sino en toda la ciudad".

El jefe comunal remarcó que esto permite "en el oeste de la ciudad de Neuquén, una avenida paralela casi a la avenida Necochea, que inauguramos juntos, poderle darle la fluidez del tránsito a esta ciudad de los quince minutos”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2000930820026991090&partner=&hide_thread=false UNA CIUDAD ORDENADA Y CON OBRAS EN CADA BARRIO



Recorrimos junto al intendente @MarianoGaidoOk la megaobra sobre la calle Crouzeilles, un proyecto que transformará el oeste de la ciudad y mejorará la movilidad urbana, ampliando la conectividad entre el norte y el sur de la… pic.twitter.com/9FBbBtuMcS — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 16, 2025

Gaido también subrayó el trabajo conjunto entre provincia y municipio: "Es una obra en conjunto que habla del trabajo en equipo, que habla de lo que no sucede en el país, está sucediendo en Neuquén a nivel provincial y municipal. La estamos haciendo con fondos propios a partir de la excelente administración de la provincia y de la ciudad”.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa expresó su satisfacción por el avance de los trabajos: "Esto da un ordenamiento a la ciudad capital. Va a ser una de las avenidas más importantes que va a tener la ciudad de Neuquén, y también nos da la posibilidad de acceso de ciudades vecinas".

Figueroa valoró la gestión municipal y destacó el contraste con otras jurisdicciones del país: "Cada vez que recorro estas obras lo veo con mucha alegría y también valorando el trabajo que hace Mariano con todo su equipo, de poder concretar estas obras que, como él bien lo dice, no se hacen en ningún otro lugar del país, ninguna otra ciudad lo está haciendo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2000963362176282717&partner=&hide_thread=false ¡HECHO CON FONDOS PROPIOS! Recorrimos junto al gobernador Rolando Figueroa la megaobra de la calle Crouzeilles.

30 cuadras que son sinónimo de desarrollo, orden y la firme decisión de avanzar con infraestructura que necesita la provincia. Neuquén no para. pic.twitter.com/ilA99IMrc9 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) December 16, 2025

“Neuquén se ha transformado claramente en la ciudad que más invierte en obra y en la ciudad más importante, por lejos, de la Patagonia. Creemos que es el ejemplo del crecimiento de la mano del no endeudarse, el crecimiento con planificación y el crecimiento que le hace bien a los ciudadanos".

Características de la obra

Respecto a la obra pluvial, las tareas corresponden al entubado y/o revestimiento de canales de riego y drenaje correspondientes al sistema provincial de riego. Se ejecutan obras de captación y conducción de agua pluvial cuyo cuerpo receptivo final será el canal revestido del sistema. También se contempla la construcción del Colector Cloacal entre las calles Carhué y calle Bragado, obras del plan director del EPAS.