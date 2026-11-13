Se viene la 26° Marcha LGBTIQ+ bajo el lema "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia"

La nueva edición de la clásica movilización se realizará este sábado en el Parque Central de Neuquén capital. Los horarios y las actividades.

Este sábado 14 de noviembre , desde las 16, Neuquén capital será escenario de la 26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ . Como cada año, se espera que cientos de integrantes de la comunidad se concentren para recorrer las calles del centro de la ciudad y movilizarse.

En medio de un contexto nacional marcado por distintos hechos de violencia y discriminación , entre ellos el brutal ataque a un grupo de trabajadoras sexuales trans, quienes fueron perseguidas y agredidas por más de 100 adolescentes organizados, y un reciente caso local de discriminación hacia un niño trans de 8 años en Plottier, la consigna elegida para este año fue “ Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia ”.

Juan "Pocho" Pochetino , integrante de la Comisión Organizadora, explicó que la consigna elegida responde al ataque ocurrido en Palermo. “Nuestro orgullo en las calles, nuestro orgullo es resistencia. Venimos de lo tremendo que fue el ataque a las compañeras travestis en Palermo y queremos decir que no queremos más eso, que no lo vamos a permitir ”.

Por su parte, Tatiana Breve, integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), dialogó con medios regionales y aseguró que “esta edición de la marcha viene siendo una marcha de la militancia, del pueblo”.

Concentración, horarios y actividades de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+

Desde la organización explicaron que la concentración se realizará en el Espacio Intercultural Graciela Alonso (ex Arcos Romanos), ubicado en el Parque Central, a partir de las 16.

La primera actividad prevista para esta nueva edición será la tradicional feria de emprendedores, que se desplegará en el playón del espacio. Además, este viernes se informó que, ante la gran convocatoria, se habilitará también el estacionamiento contiguo.

En paralelo, se presentarán varios artistas locales en el escenario.

El recorrido de la marcha

La marcha partirá a las 19, la movilización avanzará por Avenida Argentina en dirección al norte, para luego girar hacia el oeste por calle Roca. Desde allí, continuará por La Rioja hasta Belgrano, donde doblará hacia el este para regresar a Avenida Argentina.

Finalmente, descenderá por la avenida hasta calle Sarmiento, donde girará hacia el oeste para finalizar el recorrido en el sector del Parque Central.

Se espera una amplia convocatoria de vecinos, tanto de la capital como de localidades aledañas.

Claudio Espinoza

Acto y cierre musical de la Marcha del Orgullo

Tras la movilización, se realizará un acto en el escenario principal, donde se dará lectura a un documento. Este año habrá una particularidad durante ese momento, ya que se contará con interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) para garantizar la accesibilidad de la comunidad sorda.

El cierre de la marcha estará a cargo de la artista Santa BEIBI, quien llegará desde la ciudad de La Plata con un espectáculo que combina danza, acrobacias, música y comida.

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Toda la información relacionada con las actividades se puede consultar en la cuenta de la Comisión Organizadora en Instagram: @marcha_lgbtiq_neuquen

Claudio Espinoza

After Marcha: dónde será y a qué hora comenzará

En el marco de la 26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+, también se realizará un encuentro en un bar de la ciudad.

Bajo el nombre de “After Marcha”, desde las 23.30, el espacio La Vereda Cultural, ubicado en Misiones 283, organizará una jornada de baile, comida y música, que contará con la participación de la DJ invitada Alexis Ene.