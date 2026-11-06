Marcha del Orgullo 2026: cómo será la histórica movilización en la víspera de la visita de León XIV

Tras tensiones entre la Comisión Organizadora y el Gobierno de la Ciudad, se resolvió que la movilización sea en otro lugar.

Se saldó la disputa por la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.

La 35ª Marcha del Orgullo LGBTI+ de Argentina se celebrará este sábado en Buenos Aires, en la víspera de la visita del papa León XIV , que llega al país el domingo, y este año estará atravesada por los reclamos contra los discursos de odio y en defensa de los derechos de la diversidad sexual tras un ataque a trabajadoras sexuales trans que conmovió a la sociedad.

La movilización mantendrá su fecha histórica del primer sábado de noviembre, aunque en Buenos Aires tendrá un recorrido más corto y modificado por el operativo de seguridad previsto para la llegada del pontífice, que visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La convocatoria es a las 10 (13.00 GMT) en la intersección de las avenidas 9 de Julio y de Mayo , donde se instalará uno de los escenarios, y la multitud se trasladará a las 16 (19 GMT) hacia el Parlamento, donde finalizará la jornada con actuaciones musicales, entre ellas la de la cantante María Becerra.

La marcha dejará de lado su tradicional paso por la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno, tras una disputa con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que inicialmente había prohibido la realización de eventos públicos entre el 6 y el 13 de noviembre por el despliegue logístico y de seguridad de la visita papal.

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Tras la disputa por la fecha, la organización y el gobierno llegaron a un acuerdo

Las autoridades, encabezadas por el alcalde de la ciudad, Jorge Macri, propusieron trasladar la marcha al 21 de noviembre, pero las organizaciones rechazaron el cambio al considerar que alteraba una convocatoria federal organizada durante meses y para la que miles de personas ya habían comprado pasajes y reservado alojamiento.

Ambas partes acordaron mantener el 7 de noviembre y adaptar el recorrido para compatibilizar los dos acontecimientos.

A diferencia de la mayoría de los países, donde las celebraciones del Orgullo se concentran entre junio y julio, Argentina conmemora la movilización el primer sábado de noviembre desde 1997, en recuerdo de la fundación de Nuestro Mundo, en 1967, considerado el primer colectivo homosexual del país y uno de los pioneros de Latinoamérica.

Una edición marcada a fuego por la violencia

La edición de este año de la Marcha del Orgullo también estará marcada por el repudio al ataque conocido como la 'cacería de travas', en el que mujeres trans trabajadoras sexuales fueron agredidas por un grupo de ciclistas el fin de semana pasado en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio, investigado por la Justicia, provocó una ola de repudio entre organizaciones, activistas y artistas.

"Lo sucedido no puede ser minimizado ni presentado como un hecho aislado. Se trató de una agresión motivada por el odio hacia identidades históricamente discriminadas", advirtió la Comisión Organizadora de la Marcha.

Bajo el lema "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", las organizaciones reclamarán una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y la declaración de la emergencia en salud sexual.

La jornada combinará movilización, feria y espectáculos gratuitos, en una convocatoria que buscará reafirmar la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBTI+ en un contexto de creciente tensión por los discursos de odio.