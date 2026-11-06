"Dejá de flashear", el video de los fuertes insultos y agresión de una estudiante a su profesora en plena clase

La secuencia quedó registrada por los propios estudiantes, donde se puede ver la violento actitud de la alumna.

Un nuevo episodio de extrema violencia escolar generó conmoción y fuerte repudio en la comunidad educativa tras la difusión de un video grabado por alumnos dentro de un aula de un colegio secundario. Todo terminó con fuertes insultos a una docente y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes muestran a una estudiante increpando agresivamente, insultando y empujando a una docente en medio del desarrollo de una clase.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el hecho tuvo lugar este viernes 6 de noviembre de 2026 en una escuela pública del partido perteneciente al conurbano bonaerense, en el barrio Villa Jardín, San Fernando.

Según se observa en la grabación que rápidamente se viralizó en redes sociales, la discusión se inició al frente del pizarrón, donde la estudiante confrontó violentamente a la profesora a cargo del curso.

El cruce frente al pizarrón y fuertes insultos

A lo largo del violento momento que fue filmado, se cómo la joven mantiene una actitud desafiante a la docente sin tomar distancia. Mientras la profesora intenta calmar la situación, se puede ver cómo la alumna va elevando el tono de voz cada vez más.

"Si estás hablando perjudicás a tus compañeros que están intentando trabajar", se escucha decir a la docente a lo que la adolescente responde a los gritos: "¡Dejá de flashear profe, vos flasheas cualquiera! Te pusieron la concha mal, ¿no? viniste con la concha dada vuelta".

"No tiene nada que ver eso, no me la estoy agarrando con vos, lo que te estoy pidiendo es que tus compañeros que quieren trabajar, puedan trabajar", responde la profesora.

Ante los gritos y la falta de respeto, una segunda educadora intervino en la escena para intentar mediar y resguardar a su compañera. Sin embargo, la presencia de la segunda docente incrementó el nivel de agresión de la estudiante, quien lanzó: "Yo no voy a hacer lo que se le canta el orto a ella, ¿Quién se cree que es, mi mamá?".

Luego de un breve intercambio se puede ver a la estudiante pararse y darle un empujón a la docente y después retirarse. Todo el incidente se produjo a la vista del resto de los compañeros, quienes presenciaron la escena desde sus bancos mientras registraban la secuencia con sus teléfonos celulares.

"Yo ahora tengo derecho a hacer una denuncia", expresó la profesora inmediatamente después de que la alumna se aleje. "Eso para los chicos también tiene que estar claro: la violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien. Expliquémosle a los chicos que ellos no pueden ni putearnos, ni maltratarnos", agregó a su compañera.

Preocupación gremial por el deterioro de la convivencia

Tras la difusión del material audiovisual, diversas organizaciones gremiales y colectivos de trabajadores de la educación manifestaron su profunda preocupación y alertaron sobre el reiterado deterioro de la convivencia dentro de los establecimientos escolares.

Desde los sectores docentes remarcaron la urgencia de fortalecer los protocolos de contención, aplicar sanciones institucionales claras y brindar herramientas de protección física y psíquica al personal educativo frente a los reiterados episodios de violencia verbal y física que sufren a diario dentro de las aulas del conurbano bonaerense.