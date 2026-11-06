Bonos en dólares que vencen un año después de las elecciones ya tienen una tasa implícita del 32%

En el mercado se asume que los problemas que usualmente empiezan dos o tres meses antes de las elecciones se anticiparon un año. El precio de los activos es como si ya hubiera ganado la oposición.

Las tasa de interés de los bonos en dólares que vencen después de las elecciones saltaron a niveles impagables.

El salto del riesgo país a 925 puntos, en una nueva jornada negra para la Argentina , puso en cuestionamiento ya los valores de tasas de interés a futuro que estarían asumiendo que en 2028 habría un gobierno de la oposición.

La denominada "tasa forward" para posicionarse más allá de las elecciones de octubre de 2028 subió al 32% anual en dólares . Qué quiere decir eso.

Los bonos de deuda tienen una tasa nominal que abonan periódicamente que es la que anuncia el gobierno al momento de colocar el instrumento entre los inversores. Luego las subas o bajas de precio en el mercado hace que la tasa de interés real suba o baje.

Si un bono baja mucho de precio, quiere decir que a su tasa nominal hay que sumarle la ventaja por comprar a un precio inferior de lo que es el valor nominal del mismo. Si un titulo paga 1000 dólares al final de su vida pero la persona lo puede comprar a 300 dólares, quiere decir que tiene una ganancia de 700, que se traduce en una tasa de interés. A eso se agrega el interés nominal que paga el gobierno. En este ejemplo, si el gobierno paga por los 1000 dólares una tasa anual del 6,5%. El rendimiento total del titulo sería los 65 dólares del interés mas los 700 por comprar bajo la par.

En el caso de una tasa forward se refiere a la diferencia que surge de los precio de dos bonos idénticos pero que vencen en períodos distintos.

Los Bonar 27 y los Bonar 28: Iguales pero distintos

Este el caso de los denominados Bonar 27 y Bonar 28. El primero es un título en dólares que vence el 30 de octubre del año que viene, es decir, antes del cambio de gobierno, y el segundo un año despues. El precio actual del mercado del Bonar 28 marca una tasa récord de 32% en dólares, reflejando una elevada prima de riesgo que el mercado financiero exige ante el escenario electoral.

De acuerdo con un análisis de la sociedad de bolsa IEB, mientras que en comicios anteriores la presión sobre el riesgo país solía manifestarse dos meses antes de las elecciones, en esta oportunidad el ajuste se produjo con casi un año de anticipación.

El índice de riesgo país trepó de 741 a 925 puntos básicos en una sola semana, desacoplándose de la tendencia observada en la región. Aunque desde la consultora consideran que el castigo del mercado es excesivo en relación con los fundamentos macroeconómicos locales, advierten que los inversores están priorizando el riesgo asimétrico que plantea la política local en pleno "modo electoral".

A los tres shocks externos del año (Medio Oriente, tasas, Brasil) se suma la victoria demócrata en las midterms de Estados Unidos, Pero IEB advierte que no es solo contexto internacional: hay un fuerte componente idiosincrático. Es como si el mercado ya descontara que "la oposición ganó", casi un año antes de la elección.

La victoria demócrata en Estados Unidos fue "moderadamente positiva" para la macro local ya que el precio del petróleo Brent cayó 15% en la semana lo que alivia la inflación.

Los analistas indican que lo que se pierde en precio del crudo se compensa con cantidades. Mas allá de eso se evalúa difícil que un Congreso demócrata frene la ayuda del Tesoro, que sale del ESF sin aprobación del Congreso (swap de USD 20.000M vigente).