"Fondo de olla", la nueva obra de José María Muscari: las 10 figuras que la protagonizan

José María Muscari vuelve a apostar por la innovación y prepara una propuesta teatral que promete dar que hablar durante el verano 2027. Con una trayectoria marcada por espectáculos originales y formatos poco convencionales, el director busca llevar adelante una experiencia que combine humor, figuras populares y una modalidad de acceso diferente a la habitual.

En esta oportunidad, el proyecto tendrá un condimento especial: reunirá a diez artistas reconocidos por el público en una misma puesta, con una iniciativa que pretende recuperar el espíritu del teatro popular y acercarlo a todos los espectadores.

Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela la cantante, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyrou, Raúl Rizzo y Srta. Lee son los protagonistas de “Fondo de olla” , el nuevo espectáculo que Muscari estrenará el jueves 21 de enero en el Teatro Piccadilly .

Se trata de artistas que alcanzaron distintos momentos de popularidad en la televisión, el cine, el teatro y la música, pero que mantienen un vínculo especial con el público. La propuesta también tiene un significado particular para el director, ya que formará parte de la celebración por sus 30 años de trayectoria artística. A lo largo de su carrera, Muscari estrenó 70 obras teatrales, siempre con una impronta creativa y una búsqueda constante de nuevos lenguajes escénicos.

Cómo será la modalidad de entradas a la gorra

Uno de los aspectos más llamativos de “Fondo de olla” estará en su sistema de boletería. La obra se presentará a la gorra: los espectadores podrán ingresar, disfrutar de la función y, una vez finalizado el espectáculo, decidir cuánto dinero quieren pagar por lo que vieron.

De esta manera, quienes no cuentan con los recursos para comprar una entrada tradicional también tendrán la posibilidad de acercarse al teatro. El formato, históricamente asociado con los espectáculos callejeros y el circuito independiente, llegará así a una de las salas emblemáticas de la calle Corrientes.

Una experiencia diferente para el teatro comercial, que pone en primer plano la posibilidad de que cada espectador valore el espectáculo según sus posibilidades: "Quiero que sea una fiesta, porque es una recuperación de lo popular, me encanta que el que no tenga dinero para poder comprar una entrada pueda ir al teatro igual, porque me encanta el encuentro con artistas tan populares y queridos y, sobre todo, porque me parece que está buenísimo que lo que está en el fondo salga a flote", declaró Muscari.

El nuevo desafío de José María Muscari para el verano 2027

El anuncio llega en un momento de intensa actividad profesional para el director, que atraviesa el éxito de Lucio y yo, el regreso de 8 Mujeres y su primera experiencia protagónica en cine con PANCAKE.

En ese contexto, Muscari comenzó a trabajar en este nuevo espectáculo, que está escribiendo especialmente para los diez integrantes del elenco: "Fondo de olla es mi próximo desafío y me tiene totalmente enganchado. Es la primera obra de teatro en calle Corrientes con diez famosos a la gorra. La estoy escribiendo especialmente para ellos", adelantó.

El título también juega con una idea que atraviesa toda la propuesta: aquello que queda en el fondo puede ser justamente lo más sabroso, lo que conserva mayor historia y personalidad. Lejos de esquivar las posibles controversias, los artistas aceptaron formar parte de una experiencia que busca reivindicar sus recorridos y su conexión con la gente: "Es un elenco que va a dar mucho que hablar y por sobre todas las cosas, nos vamos a divertir", cerró enigmático José María Muscari.