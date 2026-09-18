Vientos de 100 km/h, hasta 50 mm de lluvia y fuertes tormentas: alerta del SMN

Se advirtió sobre la presencia de nevadas en algunos sectores y fuertes ráfagas que complicarán el día.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

El inicio del fin de semana y los últimos días del invierno están marcados por una gran inestabilidad climática. En las últimas horas se advirtió sobre fuertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas que afectarán diferentes zonas del país durante este viernes, donde muchas ciudades además tendrán un aumento de la temperatura.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay ocho provincias afectadas y el nivel de advertencia implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por intensas tormentas: qué zonas estarán afectadas

Una de las alertas indica que se esperan tormentas, que serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

La alerta estará vigente para las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en caso de encontrarse al aire libre.

Se esperan fuertes nevadas: a qué zonas afectará la alerta

Asimismo, rige otra alerta amarilla por nevadas estará vigente para el cordón cordillerano de Catamarca, La Rioja y San Juan. En esas zonas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Nieve, lluvia y viento: las alertas del SMN que rigen este miércoles en el país.

Con el objetivo de evitar complicaciones, el ente meteorológico brindó una serie de recomendaciones:

evitar actividades al aire libre.

retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

informarte por las autoridades.

tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos de 100 km/h

Por otro lado, también rige una advertencia amarilla por vientos afecta al sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz.

En esas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

A partir de este panorama, el organismo aconseja: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.