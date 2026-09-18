Murieron tres personas en un choque frontal: qué se sabe del brutal accidente en Ruta 12

Debido al violento impacto, los frentes de los autos quedaron destrozados. Una de las víctimas tenía 25 años.

Un trágico accidente se registró en las últimas horas, donde tres personas murieron producto de un violento impacto frontal cuando circulaban por la Ruta Nacional N°12.

En horas de la tarde del jueves, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Villa Olivari fueron alertados sobre un brutal choque que involucró a dos autos, por lo que se trasladaron realizar las primeras actuaciones y los peritajes correspondientes.

Fuentes policiales precisaron que todo ocurrió a la altura del kilómetro 1225, entre las localidades correntinas de Villa Olivari e Ituzaingó, en Corrientes.

Debido a la violencia del impacto, los frentes de ambos vehículos quedaron totalmente destruidos, por lo que se solicitó la intervención de equipos especializados para retirar los cuerpos.

Qué se sabe del accidente y quiénes eran las víctimas fatales

El impacto frontal ocurrió sobre el carril sur de la ruta que conecta el interior provincial con la capital correntina. Uno de los autos era un Chevrolet Meriva de color gris que se dirigía desde el interior de la provincia hacia la ciudad de Corrientes. Era conducido por Rafael Domínguez, de 79 años, quien viajaba solo y fue hallado sin vida dentro del automóvil.

En sentido contrario circulaba un Chevrolet Cruze que era conducido por Diego Darío Almada, de 45 años, oriundo de Cerrito, Entre Ríos. En ese auto también viajaba Milagros Agustina Marioni, de 25 años, quien tenía domicilio en Hernandarias, Entre Ríos. Ambos fallecieron en el lugar.

Hasta el momento, no se pudo constatar qué provocó que los dos vehículos chocaran de frente en plena ruta, por lo que kas pericias serán determinantes para reconstruir la mecánica del accidente.

En el lugar también trabajaron agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

Una vez finalizada la extracción, los cuerpos fueron derivados a la morgue del Hospital Billinghurst. La causa se tramita con la intervención de la Unidad Fiscal en turno de Corrientes.

Las diligencias buscan determinar las circunstancias previas y cómo ocurrió el accidente, pero las primeras pericias dispuestas por la Fiscalía plantearon que el conductor del Meriva podría haber invadido el carril contrario. Sin embargo, esa posibilidad continúa bajo investigación.

La despedida a las víctimas del fatal accidente

Familiares y amigos de las víctimas publicaron mensajes de despedida en las redes sociales. “Hoy me toca despedirme de vos, y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual”, escribió la hermana de Milagros, la joven de 25 años.

“Gracias por haber sido mi hermana, por cada instante compartido y por haber dejado una huella que nadie podrá borrar”, agregó.

Finalmente, expresó: “Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad. Hasta que algún día volvamos a encontrarnos”.

Otro familiar de Milagros, que además era amigo de Almada, también lo despidió en las redes: “Vuela alto, amigo, me quedo con todo lo bueno que pasamos”. “Gracias por los consejos, te quiero, amigo Diego”, completó.