Murió en un choque contra un camión una mujer de 85 años que iba en un auto de app a hacerse diálisis

El conductor fue rescatado entre los restos del Renault Sandero, donde había quedado atrapado.

Murió en un choque frontal contra un camión una mujer de 85 años que iba en un auto de app a hacerse diálisis.

Una mujer de 85 años murió en un accidente en la ruta cuando el auto de un aplicación de viajes que la trasladaba chocó de frente con un camión, en la provincia de Buenos Aires.

La colisión vial se produjo en la Ruta Provincial 51 bonaerense, a la altura del kilómetro 726, en jurisdicción de Bahía Blanca.

El auto en el que viajaba la víctima impactó con un Scania conducido por Matías Nicolás Balistreri, un camionero de 30 años de Rada Tilly , provincia de Chubut .

La mujer, identificada como Margarita Rosa Barrios, residía en la localidad de Cabildo, a unos 50 kilómetros de Bahía Blanca. Viajaba en el asiento trasero de un Renault Sandero que manejaba Manuel Tapia, un chofer de una aplicación de viajes, de 33 años.

Accidente en Bahía Blanca: murió una mujer de 85 años.

Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía bonaerense,Tapia habitualmente trasladaba a Barrios a la ciudad cabecera del distrito ,donde la mujer debía someterse periódicamente a sesiones de diálisis.

En el momento del accidente, alrededor de las 10 de la mañana del jueves 13 de agosto, el remís iba con sentido hacia Bahía Blanca. De acuerdo con lo que se informó, Barrios murió en el lugar del choque.

El conductor de la app de viajes está grave

El chofer del Sandero sufrió lesiones de gravedad y fue derivado en ambulancia al Hospital Interzonal José Penna, de Bahía Blanca.

Previamente debió ser rescatado de los restos del Renault Sandero, donde había quedado atrapado. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para sacarlo de entre los hierros. Balistreri, por su parte, resultó ileso y prestó testimonio en el lugar.

Las causas del impacto frontal todavía son investigadas por la Policía de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

Los análisis preliminares determinaron que el Sandero se cruzó de carril antes de chocar de frente contra el camión, por motivos aún sin determinar con precisión. Barrios falleció como consecuencia de la violencia del golpe.

En busca de un segundo camionero

El chofer de Rada Tilly declaró en el lugar acerca de lo ocurrido y aportó datos clave sobre la secuencia exacta en la que el automóvil se cruzó de carril, según informó el medio LU17. Testimonios de otros conductores señalaron que un segundo camión tuvo incidencia directa en el choque.

Según habrían informado, este camión de carga encerró de manera imprevista al Sandero. Esa acción desestabilizó la marcha del coche y llevó a su conductor a realizar una maniobra evasiva que lo desplazó hacia el carril opuesto.

La Policía trabaja sobre esa hipótesis y comenzó una búsqueda en la zona para identificar al vehículo de carga. Para esto, la Fiscalía ordenó el relevamiento de las estaciones de servicio y puestos de control de la región.

Además, las autoridades se encuentran auditando los registros de los peajes zonales para cruzar los horarios de paso de camiones.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca, con intervención de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada de forma preventiva como investigación por homicidio culposo y lesiones graves.

Por las consecuencias del choque, la Ruta 51 estuvo primero cortada totalmente y luego habilitada únicamente en un carril durante un lapso de unas cuatro horas.