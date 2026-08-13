El drama detrás de un linchamiento viral: robó un vino, vecinos lo golpearon y su familia pide que lo internen

El episodio tuvo alta repercusión en redes. Ahora su entorno reveló un problema de salud y reclamó respuestas de la Justicia y el sistema sanitario.

Drama detrás de un linchamiento viral: robó un vino, vecinos lo golpearon y su familia pide que lo internen.

Un hombre de 35 años , identificado como M.S. , fue agredido por vecinos en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia, en un intento de linchamiento luego de un presunto intento de robo.

Las imágenes de la golpiza que le dieron se viralizaron y el caso quedó instalado como el de un "ladrón ajusticiado" por la comunidad.

Pero ahora su familia salió a hablar públicamente con otra lectura de lo sucedido, más emparentada con el drama que -según dice- le toca vivir.

Por eso, pidió que se atienda lo que a su entender es el trasfondo del asunto: un grave problema de salud mental aparentemente desatendido por el Estado.

Del “ladrón ajusticiado” a un desesperado pedido

Según relató la familia en un escrito publicado en las redes como réplica a la versión del "ladrón ajusticiado", M.S. atraviesa desde hace años un cuadro de esquizofrenia y consumo problemático que nunca recibió un tratamiento sostenido.

Tamara Ortiz, tía del hombre, habló con el programa "Ahora en Comodoro" por Seta TV y detalló las dificultades para lograr que reciba atención psiquiátrica continua.

La vecina de la ciudad petrolera de Chubut contó que, incluso después del linchamiento, los intentos de internación fueron acciones puntuales y aisladas, pero no producto de un tratamiento duradero..

"Anoche tuvimos otro episodio más. Después del linchamiento intentamos muchas veces internarlo, pero le ponen una inyección y lo mandan de nuevo a la casa", sostuvo Ortiz.

“No está en sus cabales”

El episodio que expuso al hombre públicamente se originó en un presunto intento de robo de una botella de vino.

A partir de ahí, la historia quedó asociada a la figura de un ladrón castigado por los propios vecinos, dejando en segundo plano —según el planteo familiar— la situación de salud mental que atraviesa el acusado.

"Siempre aparece golpeado, porque anda robando, anda pidiendo. Y cuando vuelve, vuelve loco", describió Ortiz.

Según la familia, el hombre golpeado por intentar robar un vino sufre de esquizofrenia (imagen ilustrativa).

La tía también contó que en los últimos días recibió, de parte de terceros, versiones sobre otras situaciones que habría protagonizado el hombre, entre ellas un supuesto avance sexual hacia una menor.

Aunque aclaró que se trata solo de información que les llegó y no tiene comprobada, la versión no hace más que incrementar la preocupación en la familia.

"El miedo que tenemos ahora es que él no está en sus cabales. Tenemos miedo de que abuse o viole a alguien, cualquier cosa", expresó.

Pedido urgente

Tras la golpiza de los vecinos del barrio Ciudadela, los familiares volvieron a recurrir al sistema de salud para que el hombre sea evaluado por profesionales.

Según Ortiz, uno de los principales problemas es que recibe intervenciones puntuales y luego regresa a su domicilio sin continuidad de tratamiento.

"Lo que va a pedir mi hermana en Fiscalía es que lo internen. Ahora se fue de vuelta a salud mental, le dijeron que sí o sí tiene que estar ahí, pero se escapa. Entonces ni siquiera pueden evaluarlo, porque llega borracho o drogado", explicó.

La familia también busca avanzar judicialmente para que una de sus integrantes pueda asumir un rol de tutela.

Ortiz explicó que encuentran dificultades legales para sostener un tratamiento.

"El tema es que así no se lo puede obligar a intentarlo porque es mayor de edad, pero su cabeza no funciona. Él no está apto para vivir en sociedad, entonces necesitamos que quede mi hermana como tutora", afirmó.

Ortiz recordó que el año pasado ya habían realizado presentaciones ante el Juzgado de Familia, sin resultado.

“Mandamos cartas para esto, pero siempre hay una feria, o vas y no te atienden", se quejó.

Una amenaza para toda la familia

Según el relato de Ortiz, la situación generó además conflictos dentro del propio entorno familiar, con episodios de violencia contra allegados durante los últimos días.

"Esta semana a un tío le dobló la mano, a otra familiar le quiso romper los vidrios de la casa porque no le dieron plata", relató.

Los familiares expresaron temor de que alguien pueda resultar herido. "No sabemos si puede llegar a lastimar a mi hermana o a mis sobrinos", manifestó Ortiz.

Lo que contó en las redes la familia del hombre linchado en Comodoro Rivadavia. ADNSUR

Para dar cuenta de la compleja situación que afrontan, la tía contó una situación que se había producido el último miércoles 12 de agostod e 2026, cuando MS se encontraba nuevamente en el área de salud mental.

"A las 11 de la mañana, cuando fue el cambio de guardia de policía, se escapó", aseguró.

"El Estado se tiene que hacer cargo"

La familia insiste en que no busca desentenderse del hombre, sino conseguir una respuesta institucional que contemple tanto su salud mental como el consumo problemático y las situaciones de riesgo que se generan a su alrededor.

"Mi hermana está ahora en Fiscalía a ver si puede pedir una jueza que siempre haya un policía con él, porque ya no se puede vivir así", contó Ortiz.

"La abogada de mi hermana le dijo que el Estado se tiene que hacer cargo sí o sí", afirmó.

"Es una persona de 35 años, hace mucho venimos pidiendo que lo internen. Él dice que va a cambiar, pero no cambia. Se escapa de vuelta", señaló Ortiz.