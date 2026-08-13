El trabajador fue internado con heridas en el cráneo y el rostro. Se desconocen las causas del episodio, que ocurrió en la zona de Comodoro Rivadavia.

Una válvula de 50 kilos le explotó en la cara a un operario petrolero.

Un grave accidente con una válvula de petróleo tuvo como víctima a un trabajador del yacimiento El Tordillo , ubicado en la cuenca del Golfo San Jorge , cerca de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió durante la jornada laboral de este miércoles 12 de agosto, por la tarde.

La válvula, de 50 kilos de peso, explotó y se desprendió, golpeando directamente al operario, a quien le provocó un traumatismo de cráneo y una herida en el labio.

La salud del accidentado

Luego del incidente, el hombre recibió primeros auxilios en el yacimiento y luego fue trasladado al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia.

Ingresó al sector de Emergencias del hospital a las 18.40 del miércoles. Tras recibir la atención médica más urgentes, estaba previsto que fuera trasladado a una clínica privada de la ciudad petrolera chubutense.

La explosión de una válvula provocó el accidente en el pozo petrolero. (Foto ilustrativa).

Hasta el momento no hubo un parte médico que confirmara el estado de salud del accidentado, que fue identificado con las iniciales H. C.

De acuerdo con lo que indicaron efectivos policiales del puesto del Hospital Regional, habría tenido “un golpe importante en la cabeza” que, además, le provocó “una pequeña fractura”.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente, en tanto, todavía son materia de investigación.

Un grave accidente en 2015

El yacimiento El Tordillo registra un antecedente grave, que data de agosto de 2015.

En aquella ocasión, una explosión ocurrida en medio de tareas de mantenimiento causó la muerte de un trabajador y les provocó heridas graves a otros tres.

Ese episodio tuvo lugar en la zona conocida como La Petisa, situada a unos cinco kilómetros de la Ruta Nacional 26.

Según estableció la investigación judicial posterior, la situación también tuvo que ver con una válvula de un oleoducto.

Mientras los operarios desarrollaban tareas de soldadura para reemplazar caños que presentaban signos de corrosión, una válvula que no estaba cerrada permitió el ingreso de petróleo hidratado.

El contacto del petróleo con el lugar donde estaban soldando materiales generó una combustión y un incendio.

El yacimiento de El Tordillo

El Tordillo se encuentra unos 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia, en la zona de la cuenca del Golfo San Jorge. De acuerdo con datos publicados recientemente por el medio especializado EconoJournal, produce más de 4.100 barriles diarios de petróleo.

En el yacimiento trabajan aproximadamente 450 personas, según informó el Gobierno de la provincia de Chubut a fines de 2025, cuando se anunció el traspaso del área que históricamente había sido explotada por la empresa Tecpetrol, a la firma multinacional Global Point Energy, que adquirió el 95% de las concesiones de explotación y se hizo cargo de manera efectiva de las operaciones en diciembre del año pasado.

En aquel momento, el gobernador Ignacio Torres destacó la “decisión firme de la empresa de incrementar la actividad durante este año y el próximo, con el acompañamiento de un Estado presente, que trabaja para preservar las fuentes laborales y generar más empleo”.

También se informó, en aquella oportunidad, que con la nueva concesión la zona volvería a registrar actividades de perforación después de tres años.