Inusual y dura sanción contra un policía que le robaron el chaleco antibalas

Un efectivo de la fuerza fue sancionado tras un sumario administrativo. El oficial había denunciado el robo de su indumentaria.

Un policía dijo que le robaron el chaleco antibalas del auto y recibió 21 días de arresto.

Un descuido con el equipamiento reglamentario que los jefes consideraron un acto de negligencia terminó en un sumario administrativo y una inusual y dura sanción para un suboficial de la Policía de Chubut .

El efectivo, que presta servicio en la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia , denunció que le robaron el chaleco antibalas provisto por la fuerza mientras estaba de vacaciones, y terminó con un arresto por 21 días .

En realidad, el episodio no es un caso reciente. La historia se remonta a febrero de 2025 , cuando el uniformado inició su licencia anual reglamentaria.

Antes de salir de vacaciones, dejó el chaleco protector clase RB2 guardado en el baúl de su auto particular. Al regresar de los días de descanso, descubrió que ya no estaba.

Robo “sin ejercer fuerza en las cosas”

El policía radicó la denuncia correspondiente para dejar constancia del faltante que descubrió a su regreso.

Según el expediente oficial difundido por medios chubutenses, declaró ante sus superiores que el hecho fue obra de "autores ignorados sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas".

Justamente, la ausencia total de daños en el vehículo aparentemente puso en evidencia un nivel de descuido del suboficial que los responsables de la fuerza no quisieron dejar pasar.

El suboficial sancionado presta servicio en la Seccional Tercera de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia de la Policía de Chubut.

Tras una investigación interna orientada a determinar responsabilidades, la Asesoría Letrada de la Policía recomendó avanzar con una sanción disciplinaria directa.

La Jefatura finalmente firmó una resolución que estableció "21 días de arresto" para el efectivo comodorense, al considerar que su accionar representó una infracción grave al reglamento interno.

Por qué intervino el Tribunal de Cuentas

Pero el expediente superó la órbita estrictamente policial y llegó a los despachos del Tribunal de Cuentas de la provincia, ya que el chaleco antibalas es un bien adquirido con fondos del Estado.

El organismo tomó intervención en el sumario para evaluar el perjuicio patrimonial en las arcas públicas y ordenó una serie de medidas de rigor.

Los vocales del ente controlador dispusieron notificar formalmente al policía sancionado.

La resolución le otorga al suboficial un plazo improrrogable de 15 días para presentar su descargo por escrito y ejercer su derecho de defensa.

Ese será el paso previo antes de que el ente resuelva las acciones a seguir vinculadas al perjuicio económico generado por la pérdida del chaleco en un acto de negligencia, y definir si eventualmente el responsable debería responder por el perjuicio económico al Estado.

Es decir que, además del arresto, el policía podría tener que pagar el chaleco.

Otro policía de Chubut bajo la lupa

El 30 de junio de 2026, un accidente de tránsito en pleno centro de Comodoro Rivadavia expuso públicamente a otro efectivo de la Policía del Chubut en falta.

El siniestro ocurrió en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo, cuando un auto volcó en plena madrugada.

Un policía volcó en el centro de Comodoro Rivadavia: el descomunal nivel de alcohol en sangre que le midieron.

El conductor, un integrante de la fuerza, logró salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladado a un centro de salud, donde quedó en observación consciente y fuera de peligro.

Alcoholemia récord

En un primer momento explicó que otro auto lo había tocado y que por eso perdió el control.

Horas más tarde, fuentes policiales confirmaron que el involucrado en el accidente era un agente de la fuerza provincial que se encontraba franco de servicio y que, además, se había negado a realizar el test de alcoholemia en el lugar del hecho.

Los análisis practicados posteriormente en el hospital arrojaron un resultado sorprendente: 3,70 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente alta.