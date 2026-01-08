Quiso evitar el peaje con una trampa y terminó pagando una de las multas más caras

Toda la maniobra realizada por el hombre a bordo de una EcoSport quedó registrada por las cámaras.

El peaje Parque Avellaneda, escenario de la maniobra que terminó con una multa superior al millón de pesos.

Un intento por evitar el pago del peaje terminó convirtiéndose en una de las multas más altas registradas en las autopistas porteñas. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad y dio lugar a un acta con múltiples infracciones.

El episodio se produjo la noche del 23 de diciembre, pocos minutos antes de las 22 horas, aunque el caso tomó estado público recién en las últimas horas. Las imágenes oficiales permitieron reconstruir con precisión la maniobra.

El conductor de una Ford EcoSport blanca se aproximó a la cabina de peaje, frenó de manera abrupta y realizó una peligrosa marcha atrás con la intención de evitar el pago correspondiente. La secuencia ocurrió en la Autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Parque Avellaneda, y derivó en una sanción que supera el millón de pesos para el titular de un vehículo particular.

Una maniobra riesgosa registrada por las cámaras del peaje

Los registros de las cámaras muestran que, tras detener el vehículo, el conductor descendió del auto y se dirigió hacia la parte trasera. Vestía remera roja y bermuda gris.

Su objetivo fue tapar la patente trasera, una acción que quedó claramente captada por los dispositivos de control. Luego volvió a subir al vehículo, esta vez por la puerta del acompañante, y avanzó hacia un sector de peaje sin barreras para continuar su recorrido.

Un conductor hizo marcha atrás para no pagar peaje Las cámaras del peaje registraron la marcha atrás y el intento de tapar la patente antes de evadir el pago.

Desde los organismos de control calificaron el accionar como una maniobra temeraria, ya que implicó frenar y retroceder en una vía destinada al tránsito rápido. La situación pudo derivar en un choque o en un siniestro de mayor gravedad, tanto para el propio conductor como para otros usuarios de la autopista.

Las infracciones que dispararon una multa millonaria

El acta labrada por el agente interviniente consignó una combinación de faltas que elevó de manera notable el monto final. Entre ellas figuran detenerse en una vía destinada al transporte pesado, tapar la placa de dominio trasera y evadir el pago del peaje. Cada una de estas infracciones tiene una penalidad específica que, sumadas, superan el millón de pesos.

En la Ciudad de Buenos Aires, las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta según el precio del combustible. Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51. En este caso, la evasión del peaje implica 150 UF, la adulteración de la patente asciende a 1.000 UF y la circulación indebida suma otras 150 UF.

El total supera ampliamente el millón de pesos y recae sobre el titular del vehículo, independientemente de quién estuviera al volante al momento del hecho. La suma refleja el endurecimiento del esquema sancionatorio frente a conductas que combinan evasión y riesgo vial.

Peaje inteligente y control automático en las autopistas porteñas

El episodio se enmarca en un proceso de transformación del sistema de cobro en las autopistas de la Ciudad.

El peaje Parque Avellaneda comenzó a operar bajo un esquema de peaje inteligente, que apunta a reemplazar de manera progresiva las cabinas manuales y el uso de efectivo.

El sistema funciona mediante pórticos equipados con cámaras que identifican los vehículos y registran el pago a través de TelePASE o mediante la lectura automática de la patente. El objetivo oficial consiste en agilizar la circulación, reducir embotellamientos y minimizar el impacto ambiental al eliminar detenciones innecesarias.