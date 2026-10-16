Con la mira puesta en las copas y la necesidad de repuntar, los animadores del campeonato protagonizarán un finde a puro fútbol con partidos imperdibles.

Se viene una fecha brava en el Clausura: juega Boca, River va a Córdoba y hay clásico de Avellaneda

Se viene una fecha brava en el Clausura: juega Boca, River va a Córdoba y hay clásico de Avellaneda

La fecha 13 del Torneo Clausura arrancó con este jueves con una victoria importante de Gimnasia de La Plata ante Huracán, en condición de visitante, para seguir peleando en la zona alta de la zona B.

La programación es agitada: Boca enfrentará a un elenco cordobés tras la derrota por Sudamericana , River vuelve a jugar frente a un rival que le dio más de un dolor de cabeza y un clásico histórico entre Racing - Independiente , ambos clubes que llegan heridos.

El xeneize intentará dejar atrás la derrota de local ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de Sudamericana, buscará la victoria de visitante pero tendrá cierta cautela con el uso de jugadores, entendiendo que el próximo martes tendrá la revancha por el certamen internacional en suelo brasileño. Finalmente, el estadio sería el mítico Maracaná.

Arruabarrena ya piensa en el probable 11 para el partido de este viernes, que se jugará a partir de las 21.30: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia o Camilo Rey Domenech , Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Ángel Romero o Carlos Palacios , Leonel Flores y Miguel Merentiel, serían los elegidos para intentar la victoria. El objetivo será no perderle el rastro al puntero Instituto (26 puntos) y al segundo Defensa y Justicia (24).

River tendrá un duelo cargado de historia contra Belgrano de Córdoba

Al millonario le ha dado dolores de cabeza. Desde la derrota en 2011 que marcó el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino hasta la reciente derrota 3-2 en la final del Torneo Apertura 2026, que consagró campeón por primera vez al pirata.

Este nuevo duelo entre ambos está programado para el domingo desde las 20.15, y tendrá menos carga que los anteriormente mencionados. Lo cierto es que para el equipo que entrena interinamente Leonardo Ponzio, a la espera de una posible contratación de Ramón Díaz, será clave debido a que viene de un empate ante Sarmiento de Junín y necesita sumar para empezar a consolidarse en zona de clasificación para las copas del próximo año.

Racing-Independiente: un clásico picante al que los dos llegan en un mal momento

El duelo de Avellaneda tendrá un nuevo capítulo. Será el próximo domingo desde las 14.45 en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Facundo Tello.

Ambos llegan en un momento complejo. El rojo aún pelea entre los clasificados de la zona A con un séptimo puesto que intenta conservar, mientras que la Academia no encuentra resultados positivos: está décimo tercero en la zona B.

Los partidos para la fecha 13 del Clausura

Jueves 15 de octubre

Huracán 1 - Gimnasia de La Plata 2 (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19.00 - Defensa y Justicia vs. Instituto (Zona A)

(Zona A) 21.30 - Boca vs. Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

15.00 - Argentinos vs. Banfield (Zona B)

(Zona B) 17.30 - Platense vs. Lanús (Zona A)

(Zona A) 17.30 - Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B)

(Zona B) 20.00 - Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

(Zona A) 20.00 - Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

14.45 - Racing vs. Independiente (Interzonal)

(Interzonal) 18.00 - Estudiantes La Plata vs. San Lorenzo (Zona A)

(Zona A) 18.00 - Estudiantes Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B)

(Zona B) 20.15 - Belgrano vs. River (Zona B)

Lunes 19 de octubre