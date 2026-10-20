Rompió el silencio el jugador de Racing que provocó a su hinchada tras el clásico: el tajante escrito

El futbolista que quedó en el centro de la polémica lanzó un largo escrito donde explicó los motivos de su reacción. Su contundente postura.

Racing vivió una jornada caliente en el Cilindro de Avellaneda después que el resultado del clásico ante Independiente termine igualado, con fuerte repudio para los jugadores y contra el presidente del club Diego Milito por parte de los hinchas , entendiendo que el club atraviesa un presente duro por los malos resultados deportivos.

En medio de esta situación caótica, en el estadio se generó una situación que llamó la atención: un futbolista le hizo gestos e insultó a la hinchada, una acción que profundizó el mal clima cuando se iba del campo de juego . Se trata de "Pacha" Espino, el jugador uruguayo que estalló de furia por las críticas recibidas y los insultos que bajaron desde la tribuna. Horas más tarde de lo ocurrido, lanzó un contundente descargo en sus redes sociales donde habló sobre lo ocurrido.

"Buenas tardes a todos. Ayer, al terminar el clásico, tuve un episodio feo en la cancha. Quiero disculparme con toda la gente de Racing porque me equivoqué y, por eso, asumo las consecuencias de lo que sucedió. La gente que me conoce sabe cómo soy, siempre respetuoso. Por supuesto, el clásico era un partido que mis compañeros y yo queríamos ganar y por esa razón nos fuimos frustrados con la situación", dijo.

Luego, aclaró los motivos por los que reaccionó de la manera que lo hizo: "En ese clima no aguanté una falta de respeto hacia mi persona y reaccioné mal, no hay dudas de eso. Por eso quería pedir disculpas, porque soy una persona honesta, que deja la vida en el lugar en el que toque estar. Siempre fui así, autoexigente, con deseos de ganar siempre y competir".

Luego, sumó: "Cuando decidí venir a Racing lo hice conociendo la grandeza del club y de su gente. A las personas a la que le fallé les pido mil disculpas con el corazón en la mano. La situación me desbordó y me dejé llevar por el enojo, pero juro que una calentura no me define como persona ni como profesional".

Para cerrar, escribió: "Ahora, como hice desde el momento en que llegué, voy a dar todo y más de mí donde me toque estar para ayudar a que Racing esté arriba, donde siempre debe estar. Espero sepan entenderme. Asumo mi error y lo que me toca como consecuencia. Pero no quería dejar pasar más tiempo sin esta aclaración y mis sinceras disculpas con todos ustedes. ¡Un fuerte abrazo y vamos Racing!",

Los gestos que generaron bronca en los fanáticos

Los jugadores locales se iban camino al vestuario después del resultado que no le sirvió, bajo una lluvia de insultos y algunos objetos que volaron desde las tribunas para repudiar el nivel futbolístico del plantel. En ese contexto de hostilidad donde carecen los buenos resultados, un futbolista respondió con una actitud singular.

El polémico gesto que extremó la furia de los hinchas

Sobrepasado por la situación, el futbolista Luis Alfonso "Pacha" Espino hizo estallar a los hinchas mientras recibía insultos. Cuando salía de la cancha se levantó su remera y el abrigo, y mostró su panza, en respuesta a las críticas que recaen sobre él por no estar en forma, según la percepción de algunos hinchas. Acto seguido, lanzó al aire la frase "la con... de tu madre". Luego de eso, varios fanáticos pidieron que el jugador no vuelva a jugar con la camiseta de la institución.

"Se fue Rojas, el mejor tres de América, y viene el Pacha Espino que encima se va puteando a la gente. No tiene que jugar más en Racing", dijo uno entre tantos fanáticos que expresaron su desacuerdo con el accionar del jugador.

El futbolista llegó al club el pasado 2 de julio tras la salida de Gabriel Rojas. Dos semanas más tarde, en la goleada 4-1 sobre Defensa y Justicia, el uruguayo nacido en San Jacinto, Uruguay, debutó. Desde ese momento no logró tener un buen rendimiento, tampoco pudo ganarse la titularidad y con el gesto hecho tras el clásico podría tener una etapa compleja debido a que la relación con el hincha se rompió.