Neuquén La Mañana Marcha del Orgullo En 23 fotos: gran convocatoria de la Marcha LGBTIQ+ en Neuquén

La movilización de la edición 26° comenzó pasadas las 20 desde el Parque Central y recorrió las calles del centro capitalino. Agregar LM Neuquén a







Gran convocatoria de la Marcha LGBTIQ+ en Neuquén. Claudio Espinoza

La 26° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Neuquén no sólo tuvo como protagonismo el color y la algarabía, este 2026 llevó un fuerte mensaje a la sociedad bajo el lema: "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

Los manifestantes se concentraron pasadas las 16.30 en el Espacio Intercultural Graciela Alonso (ex Arcos Romanos), ubicado en el Parque Central. La convocatoria reunió gente de todas las edades que se reunieron como cada año. Esta vez con un incentivo mayor, repudiar los hechos de violencia y discriminación de los que fueron víctimas recientes miembros de la comunidad.

Entre ellos el brutal ataque a un grupo de trabajadoras sexuales trans, quienes fueron perseguidas y agredidas por más de 100 adolescentes organizados, y un reciente caso local de discriminación hacia un niño trans de 8 años en Plottier.